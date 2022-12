La nueva adquisición de Olympia de Grecia para las fiestas navideñas, ¡está diseñada por una 'royal'!

No hay nada como tener un amplio vestidor en el que haya lugar para todo tipo de tendencias, y Olympia de Grecia sabe muy bien de lo que hablamos. Considerada una de las veinteañeras con mejor sentido del gusto de la década, la hija del príncipe Pablos de Grecia y Marie Chantal ha consolidado su posición en la industria, tanto que ha desfilado durante la Semana de la Moda y ha sido imagen de importantes casas de costura. En su última aparición en público por la ciudad de Londres ha querido apoyar a una de las marcas que desprende magia y está batutada por una aristócrata, ¡te va a encantar!

¡No para! Las agendas de reconocidas personalidades como ella en esta época del año, ¡están completísimas! Hace unos días veíamos a la princesa europea (afincada en la Gran Manzana) acudir a los Fashion Awards 2022, cita en la que Bella Hadid ganó el premio a Mejor Modelo del Año, enfundada en un diseño de terciopelo de Richard Quinn. Y en otro de sus compromisos semanales también ha apostado por el mismo elegante tejido, ahora uno de los más demandados para estas fechas tan señaladas cargadas de compromisos navideños.

A los pies de una escalera, la de 26 años posa estrenando una de las piezas más especiales que ha llevado hasta el momento. Se trata de un romántico minivestido negro con escote cuadrado al estilo Los Bridgerton, hombreras ligeramente marcadas y bordados coloridos de inspiración astrológica realizados a mano. Un diseño firmado por Muzungu Sisters, la firma que dirige Tatiana Santo Domingo (la mujer del príncipe Andrea Casiraghi y nuera de Carolina de Mónaco) con Dana Alikhani, que también ha conquistado a otras aristócratas como Sassa de Osma y Amelia Windsor. Pero... ¿por qué Olympia se ha decantado por este propuesta invernal?

Como fiel admiradora de la industria de la moda, la de sangre griega no ha dudado en apoyar a la firma en su décimo aniversario asistiendo a una cena privada celebrada en un restaurante londinense. La última incorporación que ha aterrizado en su amplio armario pertenece a la nueva colección de Muzungu Sister, bautizado como Anna en su tienda online a un precio de 768 euros, este atuendo de seda con detalles de estrellas y lunas, está confeccionado a mano por artesanos de la India. ¿Cómo lo ha combinado? ¡De la forma más acertada! Con medias fantasía de cristal y unas bailarinas planas en punta y lazada en el tobillo que ya ha lucido en otras ocasiones. Si no sabías cómo sacarle partido a ese little black dress que tienes colgado en una percha, sigue el consejo de la princesa Olympia para ser la invitada más sofisticada y original esta Navidad.