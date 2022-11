Las prendas con las que Olympia de Grecia siempre acierta: jerséis de cashmere, vestidos de terciopelo...

Hace varias temporadas que la hija mayor de Marie Chantal Miller y el príncipe Pablos de Grecia ha pasado a ser todo un icono de estilo entre la Generación Z. Ha trabajado como modelo en las Fashion Weeks, ha sido imagen de importantes casas de costura como Louis Vuitton e incluso ha desarrollado junto a una farmacéutica productos de cuidado facial. ¡Todo lo que toca, se convierte en oro! Pero quizás, uno de los detalles que más nos gusta de Olympia de Grecia, es su repertorio de para el día a día ya que desprende sencillez con esa pincelada de tendencia que podemos copiar fácilmente.

A diferencia de otras royals, ella sí suele compartir con sus seguidores en las redes sociales sus estilismos, ya sea los que lleva para ir a una exclusiva fiesta con sus amigas, como para dar un paseo por la ciudad. Un hecho con el que podemos colarnos en su amplio y exquisito vestidor, compuesto de piezas de Alta Costura y otras de fondo de armario como las que ha lucido esta semana que nos inspiran para nuestros próximos looks de oficina, e incluso para los compromisos navideños que requieren un dress code más especial.

Desde hace un tiempo se ha convertido en una de las embajadoras estrella de una marca neoyorquina que adoran las expertas como ella, Reformation. Con su amplio abanico de opciones, Olympia se decanta estos meses de otoño e invierno por diseños básicos que puedes reciclar una y otra vez, como el gustoso jersey gris de cashmere reciclado (310 euros) y los vaqueros azul desgastado de pernera recta que quedan fenomenal con los buscadísimos mocasines de suela track. Y entre su acertada elección, encontramos un romántico y sensual suéter blanco, también de cashmere, con el favorecedor escote en pico y anudado únicamente con una lazada negra, disponible por 243 euros.

Pero como buena experta en materia, sabe cuál es el tejido estrella de la temporada para los looks de fiesta diferentes, aquellos creado con terciopelo. Este precioso vestido negro ceñido anudado al cuello con finos tirantes que le sienta como anillo al dedo y está disponible en la página web de la marca por 223 euros. Así que si aún no sabes qué ponerte para ir a la oficina, pero también para las comidas y cenas navideñas que se avecinan estas próximas semanas, he aquí la inspiración perfecta aprobada por la royal con la que además de ser la invitada más sensacional de la cita, ¡no pasarás frío!