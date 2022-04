Vuelve el 'efecto Kate': la duquesa de Cambridge agota sus pendientes de 2,5 euros ¡en una sola mañana!

Sucedió con Meghan Markle durante todo su tiempo como duquesa de Sussex: muchas de las prendas que llevaba, se agotaba en cuestión de días. Un efecto superventas que se daba con especial énfasis cuando eran piezas asequibles... y en el que su cuñada, Kate Middleton, le ha relevado como protagonista. Si decíamos que 2021 fue el año en el que la duquesa de Cambridge se coronó como la royal más elegante -gracias a estos looks tan espectaculares-, su último fenómeno FASHION confirma que nuestra opinión viene avalada por un amplio ejército de seguidores; aquellos que, en cuestión de horas, han agotado los pendientes que ha escogido en su último acto.

- 'Abrigo-vestido': el look favorito de Kate Middleton ahora arrasa en el Street Style

Como inicio a su agenda oficial de 2022, los duques de Cambridge acudían esta mañana a una reunión en el Museo Foundling de Londres; una cita para la que Kate Middleton ha reciclado algunos de sus básicos favoritos, como un pantalón campana azul marino de la firma Jigsaw. Lo ha llevado junto a un suéter del mismo tono -un truco perfecto para alargar la silueta- y junto a un abrigo azul petróleo de silueta clásica. Estas prendas sencillas y elegantes creaban el lienzo ideal para que lo que realmente destacara fueran sus pendientes dorados, piezas que los medios británicos, rápidamente, han localizado en una de las tiendas de complementos más asequibles de Inglaterra, Accesorize.

No es esta la primera vez que Kate Middleton escoge pendientes de esa marca, pero sí que su poder de influencia se confirma en una sola mañana. De acabado dorado y con forma clásica pero especial gracias a su textura irregular, no solo eran muy baratos, sino que encima estaban rebajados: de las 7 libras originales (aproximadamente 8,40 euros) su precio se había reducido a solo 2,10 (poco más de 2,5 euros). Sin embargo, el pasado verbal resulta inevitable porque, en cuestión de horas, los pendientes se han agotado en la página web, donde ahora puede leerse eso de Out of stock. Y es que, según recoge la plataforma lovethesales.com, tras la aparición de Kate en el mencionado acto, las búsquedas de las palabras "Accesorize earrings" ("pendientes Accesorize" en inglés) se han disparado un 242%. Y no ha sido esta pieza la única por la que se han interesado sus seguidores: "Jigsaw trousers" ("pantalones Jigsaw") ha incrementado un 150% y "Navy coats" ("abrigo marinero"), un 100%. Una prueba más, si es que aun faltaban, de que las royals son las mejores embajadoras de las marcas.