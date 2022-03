La nueva Carrie Bradshaw es diseñadora y tiene sangre 'royal', ¿adivinas de quién hablamos?

Estar a la altura de un personaje tan emblemático como lo es Carrie Bradshaw, no es un reto nada fácil, por eso nos ha enamorado este nuevo fichaje FASHION. Es cierto que, desde que el reboot de Sexo en Nueva York -bautizado como And Just Like That- vio la luz el pasado mes de diciembre en la plataforma de HBO, sus fans han experimentado con diferentes estilismos reinterpretando su conocido armario. Pero entre todas aquellas fanáticas de la columnista hay una que nos ha llamado especialmente la atención, no solo por su buen e innato sentido del gusto, también por su conexión directa con la protagonista. Te presentamos a Talita Von Fürstenberg, la nueva chica de moda que no puedes perder de vista por varias razones que te encantarán.

La sangre azul de Casas como Agnelli, los Miller y los Von Fürstenberg recorren sus venas, es gran amiga de la princesa Olympia de Grecia y desde que era pequeña ha estado muy familiarizada con la industria de la moda, una de las razones de su exquisito ojo a la hora de elegir look con personalidad. Su pasión por vestir de arriba abajo como una auténtica experta le viene de familia, es nieta de la legendaria diseñadora Diane Fürstenberg, con quien trabaja desde hace un par de temporadas; aunque es cierto que tiempo atrás lanzó varias cápsulas de ropa bajo el nombre TVF - Talita Von Furstenberg.

Con tan solo 22 años ya es una de las personalidades más inspiradoras de la jet set de Estados Unidos y Europa, su exclusiva línea de vida le ha permitido acercarse a conocer otros importantes modistas, participar en fiestas privadas por todo lo alto, ser una de las invitadas a la mediática Gala MET y disfrutar de desfiles en primera fila, un hecho que se ve reflejado en su guardarropa ¡que guarda cierta relación con la protagonista de la mencionada serie! Y no hablamos de aquellas piezas con sello Fürstenberg que se colaron en el repertorio de vestuario de la producción, si no de sus ciertas similitudes que no han pasado para nada desapercibida. ¿Estamos ante la versión 2.0 de Carrie Bradshaw? Todo apunta a una afirmación.

Según las últimas fotografías que ha publicado en su perfil, esta veinteañera que pertenece a la conocida Generación Z ha demostrado que también apuesta por las ahora virales tendencias que se llevaban a principios de milenio, aunque lo hace en su formato más glamuroso y chic. ¿Quién no recuerda este tipo de estilismos bañados de estampados coloridos? Sí, hablamos de aquellos que vimos pasearse por las amplísimas avenidas de la Gran Manzana durante los capítulos de Sexo en Nueva York, y ahora regresan como agua de mayo a las manos de veintañeras como Talita. Olvídate de las propuestas lineales y clásicas que no pasan de moda, porque esta temporada querrás vestir como tu icono favorito de la televisión, igual que lo ha hecho la amiga de Olympia. ¿Preparada para unos meses de sol en los que el color, originales patrones y la diversión se conviertan en los ingredientes estrella para un cóctel muy FASHION? Inspírate en la aristócrata y cumplirás el sueño de toda amante de la moda: ser Carrie por un día (o momento).