Olympia de Grecia, tras los pasos de Hailey Bieber con el corte 'bob' de los tres millones de 'likes'

Hasta las mujeres más elegantes tienen iconos de estilo porque, sin importar qué tan conocedoras sean de las últimas tendencias de moda, es inevitable buscar referentes en las divas del pasado e incluso, entre sus contemporáneas. Es lo que le pasa a la princesa Olympia de Grecia, que se ha labrado una carrera como influencer de lujo en la alta sociedad neoyorquina y, aun así, se fija en los looks de las chicas que, junto con ella, marcan tendencia día a día. Si sigues sus pasos, no te sorprenderá saber que una de ellas es Hailey Bieber, puesto que no solo han coincidido en alguna ocasión con el mismo vestido sino que ahora ambas lucen el corte de pelo viral de la temporada.

- Olympia de Grecia reaparece con un proyecto muy 'chic': ha diseñado bolsos de lujo

El versátil nuevo look de Olympia de Grecia, inspirado en otra 'it girl'

Al igual que nosotras, las celebrities se fijan propósitos con la intención de empezar el año renovadas y listas para los retos que puedan plantear los próximos meses. Esto es quizá lo que ha motivado a un aluvión de influencers y modelos a sucumbir al sofisticado corte bob precisamente cuando pensábamos que las melenas kilométricas estaban de regreso. Siguiendo la estela de Bieber, la nieta del fallecido Constantino de Grecia ha sido la última en sumarse a este favorecedor estilismo. De hecho, ella misma ha querido compartir el proceso con sus seguidores, desvelando que, además, se ha decolorado el pelo de un rubio platinado más brillante.

Para la transformación, Olympia confió en las manos expertas del reputado peluquero George Northwood, encargado de las melenas más envidiadas de Londres, ciudad donde reside la aristócrata. No es coincidencia que, desde hace años, él sea el artífice detrás del bob desenfadado de la escritora y estilista Alexa Chung, quien originalmente puso de moda este estilo en la primera década de los años 2000.

- El look de terciopelo de Olympia de Grecia que confirma por qué es la segunda 'royal' que más gasta en ropa

Por qué deberíamos apuntarnos al bob en 2023

El bob es un corte de infinitas variaciones, aunque por definición debe culminar siempre al nivel del mentón para obtener un efecto de afinamiento del rostro y del cuello. Tanto Olympia como Hailey han optado por su versión de bajo recto con unos ligeros despuntes que, dejados al descuido, aportan un volumen espectacular, difícil de conseguir sin aplicar capas cuando se lleva el pelo largo. El furor por los beneficios de este corte aparentemente clásico solo crece y prueba de ello son las las primeras imágenes con las que Hailey Bieber dio a conocer su decisión, unas que ya superan los tres millones de likes.

Cuando Hailey Bieber dio la vuelta al internet con su bob

El pasado 22 de enero, Hailey desató la locura en TikTok al presumir de su corte de pelo que, de acuerdo con sus fanáticos fervientes, es una referencia directa a su era como Hailey Baldwin, pues recordemos que, tras darse el 'sí quiero' con Justin Bieber, la modelo aprovechó su nuevo estatus para cambiar su nombre oficialmente. Previo a su matrimonio con el cantante de Peaches, el bob a la altura de la barbilla era su sello de identidad beauty, pero progresivamente fue sustituyéndolo por el mismo corte midi con capas que ostentaba también Olympia de Grecia.

- Elsa Hosk, Hailey Bieber y otras diez mujeres por las que atreverse con un corte 'midi'

No vamos a mentir. El cambio de look de la modelo nos tomó completamente por sorpresa, pues apenas un par de semanas antes del radical corte, desveló en redes sociales que, más bien, estaba deseando llevar una melena larga: "Me tomó 3 años dejarme crecer el cabello [...] Oficialmente puedo hacer una cola de caballo sin extensiones ni pinzas", escribió en su historia de Instagram a principios de este mes". Parece que no pudo resistirse a la tentación del bob que ha conquistado a Elsa Hosk, Michelle Williams y Olympia de Grecia este 2023.