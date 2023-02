Olympia de Grecia reaparece con un proyecto muy 'chic': ha diseñado bolsos de lujo

Tras la triste pérdida de su abuelo, el rey Constantino II, el pasado mes de enero, Olympia de Grecia se había mantenido inactiva en las redes sociales hasta ahora. Un detalle que nos llamaba la atención, ya que es asidua en compartir con sus más de 285 mil seguidores sus looks, escapadas con amigos a cualquier punto del globo terráqueo y los proyectos que encabeza. Pero esta semana ha sorprendido con una publicación en la que desvela su nueva e inesperada colaboración de moda, coincidiendo con la época de las Semanas de la moda, una cita a la que no suele faltar, y en la pasada edición, ¡desfiló para la diseñadora favorita de Kate Middleton!

Tras un periodo familiar de luto, la veinteañera asentada en Nueva York, poco a poco va retomando su rutina, y con este movimiento demuestra que además de lucir trajes de Alta Costura y acudir al front row de desfiles influyentes, también posee un lado de lo más creativo que para nada pasa desapercibido entre los expertos en materia. ¿En qué aventura se ha embarcado este 2023? La segunda royal europea que más gasta en ropa, se ha lanzado a diseñar nada más ni menos que una exclusiva linea de bolsos de con la ayuda de Olympia Le-Tan Paris. "Siempre he sentido admiración por Olympia Le-Tan como marca y me encanta el tiempo y el detalle que se dedica a cada bolso. Son una obra de arte. Dejo los míos a la vista. Sabía que me permitirían hacer mis bolsos súper personales y divertidos y quería crear una colección que atrajera a todo el mundo sin dejar de contener una parte de mí", afirma Olympia de Grecia.

¿En qué se inspira?

No es la primera vez que protagoniza nuestros titulares por sus alianzas, ya ha sido rostro internacional de Louis Vuitton, ha posado para la marca de moda infantil de su madre, Marie Chantal Miller, ¡e incluso se ha lanzado al mundo de la belleza orgánica creando un sérum! Y en esta especial ocasión, la royal ha dejado volar su imaginación reflejándola en los complementos. No se tratan de piezas que encajan con cualquier look que puedas imaginar y llevar en el día a día, más bien son aquellas que roban todo el protagonismo al conjunto por su original inspiración que ha estado a cargo de la princesa. Aunque puedan parecer preciosos libros coffee table para decorar los rincones de casa gracias a su silueta, estos accesorios han nacido como una oda a su amor por los bolsos y la coctelería, ya que cada uno representa una de sus cuatro bebidas favoritas: Bloody Mary, Dirty Martini, Spicy Margarita y Old Fashioned.

¡Pero no se queda aquí! Esta nueva y emocionante colaboración va aún más lejos, ofrece a los clientes la oportunidad de "saborear" su pieza, gracias a una receta de cóctel en cada bolso, y por primera vez (a través de un código QR) de poseer una versión digital de su compra en formato NFT. La lujosa colección cargada de diversión y buen rollo, promete ser el próximo objeto de deseo de las prescriptoras de estilo, ya está disponible en su tienda física y online, sus precios oscilan entre los 1.450 euros y los 1.650 euros.

Aunque esta línea nos ha enamorado perdidamente, la marca parisina de referencia ha confirmado que no será la única alianza que tienen en mente con la aristócrata, ya que están en el horno otras tres nuevas entregas que verán la luz a lo largo de este año: Athens Owl, Gentlemen Prefer (Platinum) Blondes y Can I Have a Doggy Bag, inspirada en el perro de Olympia llamado Eccho. ¿La veremos estrenando estos bolsos tan divertidos en sus próximas citas con la Semana de la Moda? ¿Cómo los combinará sin fallar en el intento? Seguiremos informando.

