Olympia de Grecia desfila en la Semana de la Moda para la diseñadora favorita de Kate Middleton

No es muy común ver a las aristócratas pasearse por las pasarelas de moda, pero es cierto que en el mes de febrero de 2017, Dolce & Gabbana reunió a conocidos y jóvenes rostros de la monarquía europea para su desfile, un hecho que acaparó los titulares internacionales. Desde entonces hemos sido testigos del largo y exitoso camino que ha recorrido una de ellas: Olympia de Grecia. Ha pasado a ser una de las veinteañeras más influyentes de la industria y esta temporada vuelve a modelar para una marca muy especial en un contexto de lo más histórico, tras la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra.

Mientras sus padres, Pablo de Grecia y Marie Chantal acudían al funeral de Estado de la monarca el pasado lunes, ella se preparaba para uno de los días más importantes del año: desfilar para la modista favorita de la nueva princesa de Gales, Kate Middleton. Al comenzar la presentación online ante los invitados que se daban cita en la Semana de la Moda de Londres, nadie se esperaba que la de sangre griega formara parte del carrusel de la colección primavera-verano 2023 de Emilia Wickstead, añadiendo así un éxito más a su carrera profesional.

Son pocas las veces en las que la hemos visto al otro lado de la pasarela, ya lo hizo en la Fashion Week de Copenhague y Milán, pero este precioso ejemplo en el que se enfundada no en uno, sino en cuatro looks diferentes y de lo más bonitos que seguramente se colarán en su armario en un par de meses, ¡y nos encanta! Olympia ha demostrado con la melena recogida en una coleta baja, que camina igual que una experta subida a zapatos de tacón, ¡como si llevara toda su vida haciéndolo sobre la tarima! Y en esta ocasión parece que ha querido rendir homenaje no solo al fallecimiento de Lilibeth apostando por una marca británica, también a la futura reina con su casa de costura de cabecera, aquella que le viste en los actos de renombre.

Enfundada en diseños vaporosos con estampados florales, en un elegante dos piezas negro de top sin tirantes y pantalón que podría formar parte del vestuario de cualquier prescriptora e incluso un minivestido efecto corsé con ese guiño a la serie Los Bridgerton. Una maravillosa línea que fusiona modernidad y surrealismo con un trasfondo de sensualidad, y como comenta su creadora, "su espíritu es de subversión y experimentación". Con las propuestas de vestuario ha querido rendir tributo a la fotografía visionaria de Lee Miller y Man Ray, y al legado de la obra pionera y el estilo personal de Miller, y a la aristócrata afincada en la ciudad de Nueva York ha sido su modelo más fotografiada por razones obvias.