Victoria de Marichalar y el top 'bandeau' dosmilero que llevaremos esta primavera con vaqueros o traje

Contar con un armario equipado con básicos resulta esencial a la hora de solucionar conjuntos cuando no sabemos qué ponernos, especialmente durante estas semanas de entretiempo. Invertir en prendas como un vestido negro, unos vaqueros rectos o una camiseta lisa de manga corta es prácticamente una obligación, pero a esta lista te recomendamos agregar una más: un top bandeu, aquella pieza elástica de palabra de honor que deja el abdomen al descubierto. Y no lo decimos solo nosotras, sino también Victoria de Marichalar, quien se acaba de apuntar a esta microtendencia dosmilera aprobada por las expertas.

La hija de la infanta Elena ha sido uno de los rostros conocidos que se han dejado ver por el Circuito de Jerez, donde se han celebrado estos días las carreras del Campeonato del mundo MotoGP. Hasta allí se ha trasladado después de haber pasado unos días en la Feria de Abril, donde ha aprovechado para lucir un repertorio de conjuntos tradicionales entre los que no ha faltado el traje de flamenca. Un estilismo que poco tiene que ver con el que ha llevado al autódromo.

Acompañando unos vaqueros anchos y acampanados de silueta parachute, Victoria ha elegido un top bandeau negro a contraste para crear este look cómodo y todoterreno. Una prenda que no hemos dejado de ver en el street style y que esta temporada las prescriptoras se han propuesto llevar con trajes de chaqueta y pantalón, dejando claro que también puede resultar elegante. La influencer ha completado el conjunto con una chaqueta bomber al más puro estilo 'motomami', un bucket hat y las zapatillas blancas que lleva a menudo, el modelo Out Of Office de Off White con detalle de purpurina, las mismas con las que el año pasado combinaba un vestido de invitada en un evento en Ibiza.