El estilismo relajado de Victoria de Marichalar en el Caribe que llevaremos durante todo el verano

Que tiene ojo para adelantarse a las tendencias queda reflejado no solo en los cientos de miles de seguidores atentos a cada una de sus apariciones en redes, donde Victoria de Marichalar comparte publicaciones centradas en sus estilismos, también en que consigue que nos replanteemos prendas que quizás lleven tiempo desterradas del armario: como los pantalones de tiro bajo dosmileros que ella ha convertido en una de sus siluetas favoritas o el conjunto que eligió para la Madrid Fashion Week, con el que demostraba la relevancia de la estética de los 80 en nuestros días. Aunque no solo hay que fijarse en las fiestas o compromisos profesionales a los que acude para ser conscientes de su pasión correspondida con la moda, su último viaje a la costa caribeña es la prueba de que su estilo off duty es igual de acertado.

Uniforme veraniego

Que, a falta de pareo, anudarse una toalla a la cintura entre baño y baño es uno de los gestos más repetidos de la temporada de playa es un hecho y la buena noticia es que Victoria de Marichalar nos da las claves para convertir al look más cómodo e informal en uno digno de publicaciones con miles de "me gusta". El truco recae sobre un básico unisex tan elegante como atemporal: la camisa blanca de lino que le da a cualquier estilismo un aire de despreocupada sofisticación y que además se puede llevar abrochada, anudada a la cintura e incluso sola, como única prenda playera.

Como detalle que rompe con la neutralidad del conjunto, la aristócrata nos redescubre el choker como el collar más versátil del momento, porque cuando se elige un diseño tan especial como el suyo, las posibilidades son infinitas. El patrón de colores alegres que se sucede de una franja a la siguiente y el hecho de que los accesorios pegados al cuello lo estilicen con elegancia, hace que hablemos de un complemento que funciona igual de bien con looks de invitada o para darle el toque cool a uno playero como el que nuestra protagonista ha lucido en Quintana Roo, la región del Caribe mexicano a la que ha viajado para pasar la Semana Santa.

Además de los conjuntos postplaya con los que disfrutar de los días de vacaciones desde primera hora hasta que caiga la noche, la sobrina del rey Felipe VI también ha compartido con sus fans imágenes como esta, digna de una campaña de ropa de baño. Con más de dieciseis mil likes, la foto, con las nos hace soñar con el verano, también está acompañada de piropos en los que la comparan con una modelo. Y lo cierto es que los editoriales y portadas de moda que ha protagonizado son prueba suficiente de que le sobra talento para posar ante las cámaras.