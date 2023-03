Victoria de Marichalar se atreve con los pantalones que se te resisten cada temporada

Victoria de Marichalar ha apostado este fin de semana en Madrid, con motivo de la celebración del 24 cumpleaños de los Gemeliers, Jesús y Daniel Oviedo, por un look casual que no ha dejado a nadie indiferente. La hija de la infanta Elena ha arriesgado con un estilismo en clave casual del que los pantalones han sido protagonistas. Aunque el nuevo conjunto con el que Victoria ha sorprendido no resulta tan rompedor como aquel vestido semitransparente que llevó a la exclusiva cena de lujo en Ibiza organizada por la firma Off-White, sí es un golpe sobre la mesa para muchas de nosotras. Ahora que a sus 22 años la joven se ha convertido en uno de los rostros de referencia de la industria de la moda, que se haya decantado nada más y nada menos que por los jeans de tiro bajo nos hace plantearnos muchas cosas.

Victoria de Marichalar, como otras influencers y artistas de la Generación Z, asistió a la fiesta con un muy en tendencia pantalón tipo cargo en verde militar lavado ¡y tiro bajo! La hija de la infanta Elena presumió de abdomen al combinarlo con una sudadera tipo cropped de Ralph Lauren y el buscadísimo cinturón de cuero unisex de Diesel. Con su estilismo, Victoria te recuerda que los pantalones de tiro bajo no se han marchado y que volverán a intentar colarse esta temporada en tu armario. Sin embargo, no es la primera vez que la madrileña escoge un look de estas características. ¡Mira!

El pasado mes de diciembre, Victoria de Marichalar lucía un pantalón parecido. Así lo podíamos ver por medio de la imagen que en redes compartía el cantante jerezano Juan Peña junto a la actriz y humorista Paz Padilla. A pesar de que en aquella ocasión eran unos pantalones de tiro bajo de pinzas en color gris de aspecto algo más formal, Victoria daba un giro al estilismo combinándolos con un top de chenilla de cuello caja en color blanco. No cabe duda de que los pantalones de tiro bajo son un diseño con el que la hija de la infanta Elena se ve muy favorecida. En otra ocasión los combinaba como te mostramos bajo estas líneas.

De una manera más discreta llevaba Victoria de Marichalar este controvertido pantalón que tantos detractores tiene (todavía) a la feria de arte contemporáneo, ARCO, en Madrid en 2022. Sin embargo, la combinación que más nos gusta de todas las que ha hecho a partir de esta prenda tan polémica que, por cierto, tiene en cantidad de tonos y estampados, es la que te mostramos más abajo. La lució el pasado mes de agosto para acudir al concierto de Dani Martín. Ahora los pantalones de tiro bajo forman parte de las nuevas colecciones de Zara, Bershka, H&M o Pull & Bear así que ¿a qué estás esperando para atreverte con ellos?