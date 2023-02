Victoria de Marichalar deslumbra en Madrid Fashion Week con el conjunto ochentero más rompedor

La capital vive estos días su particular fiesta de la moda gracias a Madrid Fashion Week, donde los diseñadores españoles presentan sus nuevas colecciones para la próxima temporada de Otoño-Invierno. Ayer le tocaba el turno a Claro Couture, la firma capitaneada por el sevillano Fernando Claro, y una de las favoritas de celebrities como Victoria de Marichalar. Con sus diseños la hemos visto posar a menudo en la alfombra roja y esta vez también ha querido hacerlo en el front row de IFEMA, momentos antes de comenzar el desfile. La influencer lograba captar las miradas con un conjunto de aires galácticos formado por dos piezas metalizadas, el acabado tendencia que reinó en los 80 y que regresa de nuevo a los looks de fiesta.

Cumpliendo con el dress code de este tipo de eventos, el estilismo de la aristócrata estaba firmado por Claro Couture, quien esta temporada ha apostado por tejidos variados y prendas con brillo, como también demostró el pasado año. Al fin y al cabo, el nombre de su colección significa atrevimiento, que es justo lo que ha hecho Victoria Federica. Y es que su look no ha pasado desapercibido: compuesto de una americana entallada con hombreras a juego con una minifalda del mismo estilo, lo ha combinado con un jersey cropped en negro. Tampoco ha faltado uno de los calzados estrella que arrasan en el street style, unas botas glitter de tacón repletas de pequeñas incrustaciones brillantes, un diseño que se ha popularizado gracias a la influencia de Giuseppe Zanotti, Isabel Marant o Dolce&Gabbana.

La nieta del rey emérito acudía al desfile junto a su inseparable amiga Rocío Laffón Molina, la hija del empresario y jinete Manuel Laffón y de Rocío Molina, y con quien a menudo la hemos visto coordinar looks marcándose un original twinning. Victoria ha completado su elección con un minibolso acolchado a juego con el estampado de su jersey y unos pendientes largos en dorado, contrastando con el plateado de su conjunto. No hemos podido pasar por alto que ella también se ha rendido a las cejas laminadas en su look beauty, peinadas y fijadas hacia arriba, a las que también se han apuntado otras prescriptoras como Chiara Ferragni o Hailey Bieber.