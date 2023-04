El look de invitada que más estiliza es también el favorito de las españolas

Hay muchas tendencias que podrían encajar a la perfección con un impecable look de invitada, y ahora con la ajetreada temporada de bodas y celebraciones a la vuelta de la esquina que requieren un dress code más especial, casi todo lo que vemos, ¡es inspiración! Y esta semana, quienes han confirmado cuál es el diseño que encaja a la perfección con todo tipo de siluetas, son tres de las mujeres más elegantes e influyentes de nuestro país que dictan estilazo a golpe de estilismo: Lourdes Montes, Ana Boyer y María Fernández Rubíes.

La sevillana hoy está de estreno por una importante razón. Junto a la reconocida marca de Silbon, ha lanzado una pequeña colección en colaboración compuesta de varios vestidos estampados (entre otras prendas) que encajan a la perfección en los próximos compromisos que ya tienes agendados esta primavera. El suyo, en un precioso tono verde y blanco, con estampado de claveles, es de edición limitada y destaca porque sigue el truco que todo diseñadora adora para que favorezca: tiene el escote en pico, las hombreras ligeramente abullonadas, de manga tres cuartos y un silueta de corte recto que se amplía en su bajo con un gran volante.

¡Se trata de unas de las propuestas florales que hoy han salido a la luz! Ya está disponible en tienda y lo encontrarás además en un romántico tono rosado, también por un precio de 99,90 euros. ¿Por qué nos gusta tanto esta elección? Porque si bien funciona muy bien para un femenino look de boda, dependiendo de los complementos y calzado que añadas, también puedes lucirlo en tu día a día. Pero Lourdes no ha sido la única que ha caído en la tentación, Ana Boyer se suma al carro FASHION con una versión más colorida.

La hermana de Tamara Falcó, comienza estas primeras y esperadísimas semanas de primavera enfundada en un divertido modelo estampado en tonos rosas y rojos. Coincide con la elección de la andaluza confirmando que esta temporada de celebraciones este tipo de atuendo será el más acertado, tengas la edad y la altura que tengas, y además se convierte en la inversión segura si no tienes tiempo en buscar más opciones con las que sentirte guapa y cómoda al mismo tiempo.

Y en el armario de María Fernández Rubíes localizamos una opción que ha sido diseñada por una de las influencer más queridas del país, ¡María Pombo! Así es, el vestidazo con un precioso estampado geométrico en tonos marrones, blancos y negros de la nueva línea de Name the Brand, es uno de los bestseller de la marca, ¡y no nos extraña! También con escote en 'V' y de manga larga pasa a ser el mejor aliado para estas primeras bodas en las que por las noches refresca. Lo encontramos disponible por 149 euros.