Nicole y Sofia Richie, dos hermanas que adoran la moda y combinan sus looks en París

Tener el privilegio de recibir una invitación personalizada y que esté firmada por una de las casas de costuras más importantes de la industria, es toda una suerte que muy pocas consiguen alcanzar. Pero si además existe la posibilidad de acudir al desfile más esperado de la temporada de la mano de tu mejor amiga, ¡el planazo está más que asegurado! Las famosas hermanas Sofia y Nicole Richie han viajado desde la ciudad de Los Ángeles hasta París para presenciar en primera persona las novedades otoñales que ha diseñado Virginie Viard para Chanel.

Sí, resulta ser la misma cita en la que ha coincidido con Penélope Cruz y Carlota Casirahi, aquella que cierra por todo lo alto la jornada de Fashion Week y en la que han demostrado su total complicidad a través del vestuario. Minutos antes de dar comienzo la pasarela, las californianas han sido cazadas a las puertas de su hotel enfundadas en total looks de la mencionada marca francesa. Propuestas muy acertadas para estos días en los que aún hace frío, que reflejan a la perfección el estilo personal de cada una. Nicole (41 años), la mayor de la familia que dirige House of Harlow 1960, una exitosa empresa de moda y es la mejor amiga de Paris Hilton, ha optado por un precioso mono de tweed a cuadros con una chaqueta a tono sobre los hombros.

En cambio, la veinteañera que se ha comprometido con el ejecutivo musical Elliot Grainge, se ha atrevido con una de las tendencias punteras del momento: ¡el minivestido! Si pensabas que esta prenda que se acorta a la altura del muslo no podía ser sofisticada, he aquí el ejemplo perfecto de cómo hacer de ella tu mejor aliado FASHION. El suyo de cuadros azules y grises, manga larga y una hilera de botones joya queda fenomenal con un original cinturón de piel con el logo. Pero no es la primera vez que la hija menor del compositor y cantante Lionel Richie acude a una presentación de Chanel.

Hace tan solo un mes también visitaba la ciudad del Sena, pero en esta ocasión lo hizo en solitario para ver la línea Primavera/verano 2023-2024 de Alta Costura de la maison, ¡e impactó con su estilismo! Acostumbradas a su desenfado registro de estilo que suele lucir por las calles de California, la modelo de 24 años desafió las teorías con un maravilloso vestido largo con un estampado a mano alzada en el que se puede leer 'Coco Chanel'. Lo combinó con una chaqueta muy crop de terciopelo y un corsé invertido, es decir, situado en la zona de la cadera. Un repertorio de looks de lo más chic que la convierte en parte del team de las invitadas más sensacionales del street style. ¿Seguirá los consejos de experta de su hermana diseñadora con quien comparte más que el ADN y el cabello rubio ondulado?