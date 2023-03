La nueva musa de Victoria Beckham no es una supermodelo, ¿adivinas quién protagonizará su desfile?

Los fans de Victoria Beckham ya pueden estar tranquilos. Aunque la diseñadora no se había pronunciado tanto como lo hizo la temporada pasada cuando debutó en la Semana de la moda de París sobre la presentación de su nueva colección, lo cierto es que sí desfilará en la capital francesa el próximo tres de marzo y, además, va a contar con una musa excepcional. La propia empresaria lo ha dado a conocer a través de sus redes sociales y no, esta nueva modelo no es ninguna de las hermanas Hadid (aunque muy probablemente, también vayan a subirse a la pasarela) ni tampoco Vittoria Ceretti, la italiana con la que trabaja en cada uno de sus shows. Esta vez, Victoria ha querido que su colección de Otoño/invierno 2023 esté inspirada en una historia de culto, la película Grey Gardens, y nada mejor que contar con su protagonista, Drew Barrymore.

La diseñadora y la actriz son amigas desde hace muchos años y por eso, siempre que tienen ocasión, hacen planes juntas con toda la familia, tal y como contaron cuando Victoria Beckham acudió al programa El show de Drew Barrymore. Aunque este ya no es el primer desfile en París de la mujer de David Beckham, eso no quiere decir que no le haga especial ilusión compartir sus nuevos diseños con la intérprete, a quien además, ha elegido como imagen de su campaña y con la que se ha empapelado toda la capital francesa, como hemos podido ver en las historias de su perfil.

Además, junto a un vídeo con el que Victoria Beckham ha creado muchísima expectación sobre lo que veremos en unos días sobre la pasarela, ha escrito el por qué de su elección: "esta no es la primera vez que nos hemos inspirado en la película de culto Grey Gardens, la cual es la principal inspiración para los diseños de esta temporada. Creí que sería genial invitar a Drew Barrymore a recrear su icónico papel de Pequeña Edie para el show de Otoño/invierno 2023, pero con una visión moderna de VB". Con esta pista, todo parece indicar que el desfile de la nueva colección de Victoria Beckham será emotivo e innolvidable y que la actriz será la estrella.

¿Volverá a disfrazarse de Victoria Beckham?

Aunque ya sabemos que la temática de la colección y, por tanto, del desfile girará en torno a esta película en la que se cuenta la historia de cómo el personaje de Drew Barrymore vive junto a su madre rodeada de escombros tras ser una de las familias más prestigiosas de Estados Unidos de 1972, lo cierto es que ya hemos visto a la actriz meterse en la piel de la Spice Girl. Fue en 2007, en el programa Saturday Night Live cuando Seth Meyers y la propia actriz imitaron la llegada del matrimonio Beckham a EE.UU.