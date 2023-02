Gigi Hadid incluye un accesorio inesperado en su look de fiesta más especial

La agenda de Gigi Hadid es un frenesí de citas últimamente: acaba de volar directamente desde Milán, donde ha desfilado en la Semana de la Moda, para aterrizar de nuevo en la Gran Manzana y cumplir con la promoción de Next in Fashion, cuya segunda temporada se estrena el próximo tres de marzo. La modelo, que este fin de semana también acudía a una fiesta junto a Leonardo DiCaprio en la ciudad italiana, ha posado ante la multitud de cámaras que esperaban expectantes en las calles de Nueva York. Como era de prever, no ha comentado nada sobre su cita, pero sí sobre el programa que presenta junto a Tan France. Es precisamente de lo que ha ido a hablar hoy al talk show matutino Good Morning America, para el que ha escogido un original conjunto gris al que ha añadido un toque muy personal.

La veinteañera se ha decantado por un total look en color gris, combinando piezas de lo más diferentes entre sí. Como protagonista del conjunto, una falda con maxiabertura lateral firmada por Valentino. Un diseño con bordado floral hasta la rodilla y un pronunciado cut out lateral unido por tres lazos. Ni blusa, ni americana: Gigi ha preferido combinar esta sofisticada pieza con un grueso cropped top de punto y manga corta, a juego con unos guantes largos del mismo estilo.

Y son precisamente estos últimos el detalle más comentado del look de la mayor de las hermanas Hadid. Durante los últimos meses nos ha quedado claro que los guantes se han convertido en el accesorio favorito de las invitadas más elegantes, estando presente tanto en enlaces como en la mismísima alfombra roja. Pero es cierto que son los diseños de terciopelo, cuero o satén los más recurrentes. Sin embargo la modelo ha querido incluir un tejido mucho más acorde con el frío neoyorquino con esta versión más glamurosa del clásico diseño invernal.

Una elección que quizá no es casualidad. Y es que Gigi siente predilección por tejidos cómodos como el punto o el cashmere, tanto que el pasado año inauguró su propia firma de ropa, Guest in residence, en la que todas las prendas están confeccionadas con este tipo de tela. El punto de color en su atuendo lo aportaban los zapatos de tacón, en rojo y satinados con detalle de lazo en el talón, se trata del modelo Nite-Out de la misma firma italiana.