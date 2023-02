Amelia Windsor y el abrigo acolchado que popularizó la reina Isabel II entre la Alta Sociedad británica

El armario de la princesa Diana de Gales no ha sido el del único miembro de la realeza que ha marcado tendencia a lo largo del tiempo. Aunque sus sobrinas, Kitty Spencer y las gemelas Amelia y Eliza continúan sus pasos dentro de la industria, la que sigue protagonizando titulares internacionales tras su genial hazaña de añadir un par de alpargatas a su look de invitada para una boda real es Amelia Windsor. Considerada una de las veinteañeras más estilosas del panorama, no ha faltado a su cita con la London Fashion Week que ha dado el pistoletazo de salida tras el homenaje a la diseñadora Vivienne Westwood.

- Como una auténtica musa del Renacimiento, Amelia Windsor posa para su primer retrato de época

Hace unos días la veíamos enfundada en un delicado y carísimo camisón lencero de 700 euros para disfrutar de una noche de ballet, y ahora que las bajas temperaturas siguen presentes en las calles londinense ha optado por protegerse del frío con un abrigo largo que nos ha resultado un tanto familiar. No se trata de una pieza más que casualmente ha añadido a su look por arte de magia, la acertada elección de la que el pasado mes de septiembre desfiló para Zeynep Kartal, ¡tiene una gran explicación! Este modelo guateado en color verde con la que los paparazzi la han cazado de camino a la presentación del modista turco Bora Aksu, guarda un nostálgico recuerdo familiar que te desvelamos más adelante, ¿adivinas cuál podrá ser?

- Amelia Windsor y el delicado camisón de 700 euros para ver el ballet 'El lago de los cisnes'

¿En quién se ha inspirado Amelia?

Son varios los referentes de moda que encontramos en la Casa real Británica, pero parece que la prima de los príncipes Harry y Guillermo de Inglaterra se ha dejado llevar por el estilo que la reina Isabel II de Inglaterra popularizó nada más ni menos que entre la Alta Sociedad en sus escapadas al aire libre. Esta prenda acolchada ahora aparece entre las veinteañeras como Amelia con un giro práctico y muy vanguardista, aunque sin dejar a un lado la esencia clásica que conquistó tiempo atrás a la difunta monarca en sus paseos por el emblemático Castillo de Windsor y visitas a las carreras de caballos.

- La reina de los mil colores: la razón por la que siempre vestía en tonos vibrantes

El regreso de este atuendo está en alza! Poco a poco ya lo hemos visto resurgir entre las expertas en tendencias, como por ejemplo, las nórdicas, quienes han hecho de él la última compra estrella para lucir durante las primeras semanas de primavera con vestidos, pantalones y faldas. La protagonista de la noticia escondía bajo el abrigo un atrevido vestido rosa con volantes y mangas abullonadas de la mencionada marca turca que ha combinado con calcetines brillantes, sus mocasines favoritos con suela track y un divertido bolso de mano en forma de casita de muñecas que no ha pasado desapercibido ante nuestros ojos. ¿Volveremos a verla desfilar en esta nueva edición?