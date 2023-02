Valentina Zenere arriesga con una versión del vestido más 'sexy' que ya llevó Kendall Jenner

Como suele ser habitual, durante las Semanas de la moda de las diferentes capitales del mundo, las firmas más importantes aprovechan para celebrar sus mejores fiestas y reunir en ellas a las celebrities más buscadas del momento. Y en nuestro país, ahora que estamos en plena Madrid Fashion Week, no iba a ser diferente. Anoche, el Museo Thyssen-Bornemisza se vistió de gala para inaugurar una de las exposiciones más especiales de una mítica firma de joyería y como era de esperar, actrices y modelos acapararon toda la atención gracias a sus looks. Pero entre tanta maravilla de vestido, el de Valentina Zenere fue uno de nuestros preferidos.

Las chicas de 'Élite' protagonizan los looks más rompedores de la última fiesta en la capital

La actriz de Élite se rindió por completo al blanco para conmemorar el 75º aniversario de Serpenti, uno de los emblemas de la casa Bvlgari, que se podrá ver mediante una retrospectiva en el Museo Thyssen-Bornemisza hasta el próximo 16 de abril. Así, Valentina Zenere apostó por un vestido supersexy de Eli Mizrahi, fundador de Mônot, la firma libanesa que arrasa entre celebrities como Hailey Bieber, Dua Lipa, Kate Moss, Gisele Bundchen, o Ester Expósito. Y no nos extraña, porque al igual que la pieza que lució la conocida intérprete, todos sus diseños tienen en común atrevidas siluetas (en general, libres de estampados) que definen a la perfección la figura femenina.

El vestido, completamente largo y sin mangas de la colección de Primavera/verano 2022 de Mônot, destacaba por la tendencia cut-out, presente en la parte delantera y que dejaba al descubierto la piel de la actriz. Un look arriesgado y sofisticado a la vez, con el que ya vimos hace unos meses a Kendall Jenner, eso sí, en su versión de color negro.

Valentina Zenere y Hailey Bieber unidas por el mismo minivestido romántico

Para completar su blanco estilismo, un color al que recurre muy a menudo como ya hizo en la gala de los Goya de hace unos días, la actriz se recogió la melena en un moño con la raya al lado, y dejó uno de los mechones sueltos sobre su rostro. Además, se decantó por un beauty look natural en el que los ojos fueron los protagonistas. Un foxy eyes a base de eyeliner negro y una sombra glitter en dorado, que conjuntó con sus pendientes de aro y sus brazaletes en oro de Bvlgari.

Valentina Zenere no deja de sorprendernos con sus looks, pero no solo eso, porque tal y como ha dado a conocer la protagonista de la serie de Netflix a través de sus redes sociales, ha decidido arriesgarse en el mundo de la música: justo hoy se lanza su primer single, Dale, y por el momento, todo apunta a que su nueva faceta profesional será un éxito.