El libro sobre París que conquista a las amantes de la moda: una guía para redescubrir la capital francesa

Posee una de las agendas más envidiadas del planeta entre la que se encuentran nombres de actrices, modelos, cantantes o aristócratas, lo que le ha otorgado el título de "la mujer mejor conectada de Francia". Mathilde Favier (54) se ha labrado una carrera en el mundo de la moda desde que a los 14 años comenzara a trabajar en Chanel. Una apasionada de este sector que proviene de una de las familias más creativas de París: su tío fue Gilles Dufour, mano derecha de Karl Lagerfeld en la maison. Favier ostenta el puesto de Directora Mundial de Celebridades de Dior y estos días se ha dejado caer por Madrid, aunque esta vez, ha sido para presentar su libro: Living Beautifully in Paris (Flammarion). El miércoles reunió a un selecto grupo en la boutique que la firma francesa posee en la capital para conocer esta guía tan especial en la que sumerge a los lectores en un viaje exclusivo por la Ciudad del amor.

Entre las invitadas se encontraban Sassa de Osma, embajadora de Dior en España y encargada de entrevistar a Mathilde. También Victoria de Marichalar -quien no se quiso perder el desfile de la casa en la última Semana de la Alta Costura-, o su hija, Héloïse Agostinelli. Ha sido esta última quien le preguntaba a su madre cómo definiría París en una palabra, a lo que esta ha respondio sin dudar: "Charme". Es este "encanto" precisamente lo que ha intentado reflejar en su libro: "He tenido al suerte de vivir en Nueva York y Suiza, criar a mis hijos en Londres, y cuando volví a vivir en París, me sorprendió", nos cuenta.

En Living Beautifully in Paris ha querido rendir homenaje a su ciudad natal a través de un texto ágil, entrevistas realizadas por Frédérique Dedet y fotografías de Pascal Chevallier que muestran la belleza de la capital francesa y figuras de ámbitos como la moda, la belleza, el arte, el diseño de interiores y la gastronomía. "Fotografiamos no solo a mis amigos, sino también a la gente que creo que importa en París".

Una guía por los espacios privados, tiendas, estudios, residencias y cocinas de extraordinarias personalidades, que permite conocer la ciudad de una manera diferente. Durante la entrevista conducida por Sassa de Osma, Favier ha transmitido el amor por París, por sus seres queridos -"La familia es fortaleza, algo que en España sabéis muy bien"- y también algunas lecciones que ha aprendido a lo largo de estos años trabajando con algunos de los rostros más conocidos. "Juzgamos a las actrices demasiado pronto y ellas necesitan sentir amor y admiración, es así como pueden realizar su trabajo. Hay que conocerlas, no juzgarlas", asegura.

Conocida por ser una anfitriona cálida y acogedora, lo que ha ayudado a alimentar su red de amigos, Mathilde Favier parece haber encontrado una nueva pasión en la escritura. Y es que en el evento adelantaba que su segundo libro ya está en marcha: "Y puedo decir que no es sobre una ciudad". Por ahora podemos disfrutar de Living Beautifully in Paris a la venta en plataformas como Amazon (65 euros), cuya parte de los beneficios recaudados irán a parar al Institut Rafaël, que trabaja e la lucha contra el cáncer, una batalla que la propia autora experimentó hace ocho años.