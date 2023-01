Y el mejor top para tu pantalón 'efecto cuero' es... transparente según Hailey Bieber

Lo ves en la pasarela y te encanta. Después, lo fichas en las celebrities y te gusta aún más. Sin embargo, a la hora de llevarlo tú misma, no te convence. En ocasiones, ir a la moda se vuelve complicado por no saber cómo adaptar lo último a nuestros looks y un ejemplo de ello son las transparencias, que aunque se han convertido esta temporada gracias al tul o al encaje en una de esas tendencias imprescindibles, son algo difíciles de lucir. O al menos, eso pensábamos hasta que hemos visto a Hailey Bieber llevándolas mejor que nadie. La modelo ha recurrido a un crop top transparente para ir a su último evento de noche, una cena organizada por una firma de joyería en el restaurante Vela de Toronto, Canadá, y lo más llamativo de su estilismo no ha sido esta prenda en sí, sino la que ha llevado debajo.

¿Un bikini en invierno? Sí, como lo ves. Quizá no se te había ocurrido antes, pero echar mano de la parte de arriba de tu pieza de baño, puede ser la solución a la hora de llevar transparencias. Queda mucho más bonito que mostrar la ropa interior e, incluso, parece que es parte del top. Así, Hailey Bieber ha vuelto a dar con la clave para que podamos lucir una de las últimas tendencias de la temporada, la cual ha combinado con un pantalón de tiro bajo de efecto cuero y bajo muy acampanado.

Todo este sencillo look compuesto simplemente por un pantalón y un crop top de manga larga y tejido canalé con el que la modelo ha acaparado todas las miradas, ha estado firmado por Anthony Vaccarello para Yves Saint Laurent. Su estilista, Karla Welch, ha vuelto a confiar en el color negro en lugar de en el marrón chocolate -como nos tenía acostumbradas últimamente-, para que Hailey luciera así de espectacular en su último evento. Un estilismo que ha completado con unos zapatos de tacón de punta algo cuadrada y joyas tanto en oro como en plata, de Tiffany & Co., firma que organizaba la velada.

Además, este evento ha sido también uno de los primeros en los que hemos podido ver a la modelo con su nuevo corte de pelo, el denominado bob carré. Este tipo de melenas es una de las tendencias en belleza que más vamos a ver durante todo este 2023, así que si estabas pensando en ir cortar por lo sano, no lo dudes porque es superfavorecedor.

Y para completar su beauty look, qué mejor que un smokey eyes con destellos plateados y unos labios en color nude.