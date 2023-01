Laura Escanes presume de piernas infinitas con las botas que más estilizan y que ya llevábamos en 2010

Laura Escanes es una de las participantes de la tercera edición de El Desafío, el talent por el que ya pasó María Pombo. Una decisión que, aunque le ha hecho salir de su zona de confort, ha sido una "experiencia increíble". Esto se lo contaba a Pablo Motos porque la influencer acudió ayer a El Hormiguero junto a Roberto Leal y Florentino Fernández, a los que también veremos en el programa que se estrena esta noche. Hasta allí acudió acompañada de Álvaro de Luna, que estaba sentado entre el público, y al que no tardó en hacer referencia el conocido presentador. Pero además de estas anécdotas, ha sido su look lo que más nos ha llamado la atención.

La influencer es conocida por arriesgar con sus looks y elegir prendas de tendencia. Y en esta ocasión ha vuelto a hacerlo. Laura acudía al plató con un llamativo diseño de Dsquared2, una prenda plateada y decorada por pequeños detalles llenos de brillo que bien podría ser un mini vestido o una camiseta. En cualquier caso, se trata de una pieza de silueta oversize que podríamos englobar dentro de la tendencia futurista que tanto está gustando en los últimos meses.

"Estábamos buscando un look casual, muy moda pero a la vez desenfadado y cómodo. Las botas elásticas de calcetín de la firma Miamicci, tipo mosqueteras por encima de la rodilla, hacen que el look se complete y estilice su figura, y a la vez, haga contraste con el estilo oversize de la parte de arriba. Queríamos que se complementara con un toque glam. El look estaba repleto de piedras de strass. A su vez las joyas de Rabat nos dieron la sofisticación al look con pendientes de aro de brillantes y oro blanco, los anillos más minimal eran de brillantes y oro blanco también", nos explican María y Sara, las estilistas detrás de Twins stylist y artífices del look de Laura.

Pero ningún estilismo está del todo completo sin el maquillaje y el peinado adecuados. Pablo Macías fue el encargado de crear para la influencer un original recogido, un Half Up Bun, solo apto para las más atrevidas, que además de quedar estupendo con melenas midi como la de Laura, tiene un efecto lifting muy llamativo. Para su maquillaje apostó por sombras de ojos en tonos tierra y rosados con los que Laura estaba realmente favorecida. "Fue creado según el look que habíamos elegido, parte fundamental para completarlo y que todo tuviera la intención y la armonía de lo que queríamos conseguir", aseguran las estilistas. Muy llamativas son también las uñas naranjas de las que presumió, una elección con la que la catalana demuestra que los tonos vibrantes no solo son para el verano.

