Hailey Bieber revela cuáles han sido sus dos estilismos favoritos de este año

Este ha sido un año plagado de éxitos para la modelo y empresaria: ha lanzado su marca de belleza, Rhode, que ofrece productos de cuidado facial que protegen la barrera de la piel y potencian su luminosidad; ha afianzado su estatus de prescriptora de tendencias llegando a viralizar su manicura de acabado glaseado, una de las más copiadas de 2022; y sus estilismos tanto dentro como fuera de la alfombra roja cuentan con millones de admiradoras. Justo antes de comenzar el 2023 ha sido la propia Hailey quien, haciendo balance de los últimos meses, ha revelado en sus redes cuáles han sido para ella sus looks más destacados y te adelantamos que el diseño firmado por YSL que llevó a la segunda gala anual del Museo de la Academia de Artes en Los Ángeles es uno de los dos que ha elegido entre el resto.

El vestido largo marrón chocolate de escote corazón y abertura abdominal que lució el 15 de octubre de 2022 ha sido elegido como su look de alfombra roja favorito del año. Recordemos que la modelo ocupó titulares no solo por un estilismo soberbio, también fuimos testigos de la buena sintonía que comparte con Selena Gomez, exnovia de su marido. Con esta aparición estelar, la mujer de Justin afianzó su idilio con el color que repite en muchos de sus looks de fiesta y nos recordó la conexión que siente con la firma parisina responsable también de crear el segundo conjunto que más le ha gustado llevar.

Y si el vestido de aberturas estratégicas ha sido su favorito a la hora de posar sobre la alfombra roja, este conjunto YSL compuesto por un abrigo de pelo (también marrón oscuro), minifalda negra con raja lateral, gafas de sol y delicadas sandalias de tiras ha sido el que ha elegido como su predilecto a nivel general. De nuevo nos fijamos en otra de las tendencias que repite a menudo en sus apariciones públicas y que consiste en combinar gafas oscuras con estilismos de fiesta como ya hiciera en la gala Met de 2021, para la que también confió en Saint Laurent.

La modelo también ha compartido sus tendencias favoritas alejadas de la moda y no podía faltar la versión de la manicura glazed donut que viralizó hace unos meses y de la que prefiere la declinación en rosa, uno de los colores estrella del año. Para terminar con esta recopilación tan personal, Hailey ha revelado que su hábito saludable del año ha consistido en darse baños de agua helada por la mañana para reducir la inflamación en los tejidos, prevenir el dolor muscular y favorecer un estado de relajación mental.