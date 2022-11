Sara Carbonero o cómo ser la más elegante con un look formado solo por básicos de otoño

En ocasiones nos frustramos frente al armario pensando aquello de 'no tengo nada que ponerme' cuando, en realidad, es posible que los básicos de los que disponemos nos permitan crear looks de otoño increíbles. Y es que a veces no necesitas más para vestir bien (y rápido) que unas cuantas prendas lisas, que resulten cómodas y que abriguen. Así lo ha dejado claro Sara Carbonero a través del último conjunto que ha compartido en redes: un look de entretiempo formado exclusivamente por básicos que confirman que el cashmere es el tejido estrella de la temporada.

Lo hemos visto apoderarse del vestidor de celebrities como Gigi Hadid, quien incluso ha creado su propia marca dedicada a esta fibra natural, y también sobre la pasarela, donde Fendi, Celine o Max Mara incluían el cashmere en sus propuestas. Por eso no es de extrañar que durante estos meses vaya a estar muy presente en básicos como los que ha llevado la presentadora. Con estas tres piezas ha demostrado que se puede crear un look elegante y todoterreno sin necesidad de complicaciones. Sara Carbonero ha apostado por una gama de colores otoñales, con un pantalón de pinzas ocre y un jersey azul de manga larga y cuello redondo, de la firma Falconeri.

Aunque sin duda el broche perfecto lo ponía este abrigo de cashmere con manga de estilo kimono (999 euros), una silueta que ha sobrevivido a la época estival para permanecer con nosotras una temporada más. Un diseño de la misma firma con el que la periodista aporta el toque sofisticado al conjunto. Y es que, como hemos visto en el street style, los abrigos largos de este tipo -que esta temporada se llevan más allá de la rodilla-, ofrecen posibilidades casi ilimitadas a la hora de combinarlos con las prendas más básicas de tu armario.

