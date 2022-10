¿Y si la moda más exclusiva naciera de prendas reutilizadas? El 'UpCycling', a la conquista del lujo

En España se generan anualmente más de un millón de toneladas de residuos textiles y, según la ONU, la industria de la moda representa casi el 10% de las emisiones de carbono del mundo. Las cifras son alarmantes y no tiene pinta de ir a mejor ya que, afirma Greenpeace, el consumo de moda crecerá un 63% de aquí a 2030. Por eso, iniciativas como la sección de segunda mano de Zara, la innovación en tejidos deportivos de firmas como Scalpers o Benetton, o la actualización de piezas para su reutilización, un movimiento conocido como UpCycling, son fundamentales. La última empresa de la industria en apuntarse ha sido la plataforma Veepee. El ecommerce especializado en ventas flash es pionero en sostenibilidad, ya que su modelo de negocio siempre ha consistido en dar una segunda vida a los productos que venden. Y ahora, han querido contar con Maroussia Rebecq, una de las precursoras del upcycling en Francia y fundadora de la compañía de moda premium Andrea Crews, para su nueva y rompedora colección, US.

Los diseñadores más rompedores que han colado el 'upcycling' en el armario de las estrellas

"Trabajo con el contexto. La inspiración normalmente viene de lo que tenemos entre manos. Miro lo que tengo y después tengo que encontrar soluciones creativas". Así es cómo Maroussia Rebecq ha creado la colección US (iniciales de "Upcycle Solution"), que se podrá reservar en la plataforma a partir del 28 de octubre. Pero, ¿en qué consiste US y cómo se ha creado? Según explica la diseñadora, "en 2022 cuando el mundo se está rompiendo en pedazos, tenemos que encontrar una solución y trabajar juntos. Por eso he venido a Veepee, porque es lo contrario a lo que soy yo y porque me gusta hacer algo realmente innovador y sostenible para el futuro".

Así, a partir de artículos no vendidos de las marcas colaborativas de Veepee y de las prendas de segunda mano que los usuarios de la plataforma envían a través del servicio Re-Cycle (impulsado por la compañía en 2020), se han diseñado productos nuevos en series limitadas. En palabras de Jacques Antoine Granjon, CEO de Veepee, "Esto es algo muy creativo porque cogemos cosas que nadie quiere, las lavamos, las transformamos, las ponemos juntas y creamos la colección".

La historia del vestido reciclado de Amelia Windsor, la 'royal' que más sabe de moda sostenible

Prendas exclusivas

Esta colección, además de ser el resultado de una gran apuesta por la sostenibilidad, es única y especial porque tal y como Maroussia Rebecq afirma, "está formada por prendas que están hechas a partir de las distintas historias de la gente". Una colección que se produce en el taller de re-creación ubicado en la Digital Factory de Veepee en París, y que es el resultado de apostar por la eco-couture y el reciclaje. Además, son productos únicos porque funcionan bajo demanda, es decir, no producen un mismo diseño en grandes cantidades, sino que una vez que se reserva, Maroussia y su equipo, crean la prenda y posteriormente se envía.

En esta primera colección de US se han reinventado los básicos de armario como la camiseta blanca, los jeans, el vestido de cóctel y la chaqueta bomber, para ofrecer su versión más creativa. ¿Los tejidos utilizados? Aquellos obtenidos a partir de jersey, denim, popelina y ropa deportiva. Ropa atemporal y unisex para que no haya más excusas y consumamos moda de forma responsable.