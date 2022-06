La historia del vestido reciclado de Amelia Windsor, la 'royal' que más sabe de moda sostenible

Seguramente que ya te resulte un poco más familiar la idea de alquilar un traje de invitada para una boda o celebración -una opción disponible en plataformas como Borow, Rrrent y Olibati-, pero también invertir en diseños vintage con los que marcar la diferencia y traer de vuelta tendencias del pasado, ¿verdad? Es cierto que las celebridades como Bella Hadid y Dua Lipa están en plena fiebre luciendo conjuntos de archivo de marcas de renombre para eventos importantes, pero quien en realidad está ejerciendo de gran embajadora de la moda sostenible alrededor del mundo, es una aristócrata británica que adora las creaciones con personalidad. Sí, hablamos de Amelia Windsor.

Como ya sabrás, la industria está cambiando de rumbo, un hecho que se ve reflejado en cómo las marcas desarrollan sus colecciones con compromiso medioambiental. Y la última pieza veraniega que ha aterrizado en las manos de la prima del príncipe Harry de Inglaterra, guarda una bonita historia detrás que hoy te contamos. Se trata de un diseño corto con estructura de paneles y estampado en cuadros amarillos y blancos. Aquel conocido como vichy, es una de las opciones clásicas que popularizó la icónica actriz Brigitte Bardot y que hoy forma parte de las maletas veraniegas de toda experta en materia.

La relación entre Amelia y la moda sostenible

Pero... ¿qué tiene de especial esta elección de vestuario que a priori parece sencilla? Una pista: Windsor se ha sumado una vez más a la revolución upcycling. Bajo la etiqueta de Freya Simonne y el nombre de Azelia, encontramos esta prenda ideal para llevar los días de mucho calor que está creada a partir de telas recicladas, haciendo del diseño algo único e insustituible y además sostenible. La marca, con más de una década de experiencia, ofrece la posibilidad de crear tus propias piezas. Es decir, puedes comprar alguno que los que están disponibles en su página web, pero también diseñar uno por ti misma según tus gustos a partir de los materiales reciclados que ofrecen, y así es como lo ha hecho la royal, exprimiendo su lado más creativo.

Desde hace años, Amelia está muy comprometida con la causa de cuidar al planeta, ya sea en términos de moda, belleza e incluso en complementos y otras acciones solidaruas. Por eso no nos sorprende que cada cierto tiempo la veamos luciendo diseños totalmente diferentes que no siguen las pautas normativas de las tendencias actuales, sino que opta por opciones con mucha personalidad y de segunda mano. Como es el caso de este llamativo traje floral en tonos verdes que consiguió en la tienda Sign of the times, en cuyo exclusivo catálogo localizamos looks de colecciones pasadas de algunas marcas entre las que destacan Zimmermann, Chanel, Ulla Johnson y Ganni. Adentrarnos en su vestidor es un divertido viaje al pasado, y como bien explicó a FASHION en una entrevista: "La moda sostenible es un mundo enorme, pero muy interesante y estimulante. Aprender sobre nuevos materiales, descubrir firmas nuevas increíbles, alquilar y reciclar prendas… es muy divertido. Y creo que la gente, sobre todo la más joven, se está involucrando".T¿te sumas a este oleada vintage?