El tesoro mejor guardado de Goya Toledo son estas joyas amuleto

En las distancias cortas, Goya Toledo conquista con su derroche de talento y ese magnetismo irresistible que logra transmitir a través de la cámara. Es una actriz de bandera, de historias profundas y personajes trabajados de forma artesanal. Por eso, hace tan buen tándem con la firma de joyas UNOde50, con quien comparte sus valores. Con esta unión cargada de talento español, inauguramos Fashion Stop, una sección que llega para celebrar, de la mano de tándems tan fascinantes como este, el 10º aniversario de ¡HOLA! Fashion.

Loading the player...

En un momento en el que la vida vuelve a florecer, la colección cápsula de UNOde50, Emotions, pretende llenar cada minuto del día de buenas vibraciones y recuerdos únicos. La nueva línea de la firma, inspirada en el afecto, la pasión y el cariño nace de la relación entre el corazón y las emociones, una fusión perfecta que define también a Goya Toledo.

CONSIGUE LA COLECCIÓN EMOTIONS CON UN 10 % DE DESCUENTO

La actriz se desnuda para ¡HOLA! y habla sin tapujos del futuro, de las intensas emociones que supone su trabajo, de la moda y de las joyas con poderes.

- ¿Qué proyectos tienes a la vista?

- Estrenar una película que hice este verano, La fortaleza, junto a Fernando Cayo y Fernando Tejero, y más proyectos de los que ya hablaré cuando ocurran. No me gusta adelantar...

- ¿Qué es lo que más te gusta de la interpretación?

- Todo, me gusta todo. ¡No por eso dejan de ser procesos intensos! Meterte en la vida y la cabeza de otros personajes es un reto de mucho compromiso. En esta profesión se trata de estar conectada siempre con la creación. Todos somos creadores de algo y eso lo deberíamos respetar todos los días y ser conscientes.

- ¿Cuál es tu secreto para mantenerte así de estupenda?

- Gracias. Me gusta hacer deporte, cuidar la alimentación y, sobre todo, estar bien conmigo misma. Eso es lo más importante. Quererse y respetarse a uno mismo es fundamental, tanto mental como físicamente.

- En este reportaje posas con las últimas tendencias, ¿qué significa para ti la moda?

- La moda significa inspiración para vestirte en el día a día o en ocasiones especiales. No me gusta ponerme algo porque esté de moda. Me lo pongo porque me identifico con ello.

- También llevas las joyas de UNOde50, ¿qué significa la firma para ti?

- Un descubrimiento absoluto. Aparte de ser preciosas, creo que tienen poderes. Lo digo en serio, te ‘suben’, te hacen sentir bien. No pasan desapercibidas. Lo mejor es su calidad y que puedes personalizarlas como quieras, a tu estilo. Yo juego mucho con ellas, combinándolas siempre de distinta manera, probando. Me divierte mucho.

- ¿Qué valores te transmite la marca?

- Ser tú misma, libertad, creación, confianza. Además, toda la fabricación la hacen en España y eso me parece maravilloso. Hace que sea una firma muy cercana y familiar, con unos valores muy claros.

UNOde50 lanza con esta colección una apuesta por las emociones, una serie de joyas bañadas en oro y plata, moldeadas una a una hasta el punto de convertirlas en piezas exclusivas donde el símbolo universal del amor es el absoluto protagonista. Todas las piezas de este alegato al amor y al atrevimiento, compuesto por collares, pulseras, pendientes y anillos, se componen de una escultura en versión miniatura de los icónicos corazones del diseñador José Azulay con un denominador común: hacer de cada joya un amuleto único.

El corazón está presente en nuestras vidas diariamente, es el órgano más importante del cuerpo y la mayor declaración de intenciones. Desde pequeños proclamamos cariño dibujando un corazón en la agenda del colegio que luego se convierte en una indirecta enviada a altas horas de la mañana por WhatsApp o un emoticono que acompaña a la foto de Instagram en la que se confirma una relación. En cada momento, con el corazón expresamos una cosa diferente, pero sin dejar de lado esa connotación tan íntima con las emociones y la desnudez del alma. Un corazón habla del amor, pero también es expresión de la pasión y romance, amistad, fidelidad, lealtad, compresión, afecto y cuidado, familia, compasión, pureza, conexión, inocencia, y atención. Tú eliges qué significado darle a tus emociones.

Agradecimientos: Grabación/Edición vídeo: José A. Carrascoso. Fotógrafo: Javier López. Asistente de fotografía: Sheila Velasco. Entrevista: Lucía Fernández. Estilismo: Leire Peña. Asistente de estilismo: María López. Maquillaje y peluquería: Gabriel Llano.

Prendas: Joyas de UNOde50. Top blanco, de Bleis Madrid. Esmoquin negro, de Fendi. Conjunto de lentejuelas de top y pantalón de punto negro, de Zadig & Voltaire. Top negro, de Bleis Madrid. Pantalón azul, de Giorgio Armani. Chaleco y pantalón negro, de Bleis Madrid. Traje blanco, de Alexander Mcqueen.