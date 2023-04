¿Qué ha hecho Victoria Beckham estas fiestas de Pascua?

Aunque solemos verla ultra seria en la mayoría de fotos, hace casi una década que su marido demostró que Victoria Beckham sí sonríe. Lo hizo a través de las redes sociales, un ejemplo que han seguido sus hijos, por ejemplo, cuando, en 2020, Cruz publicó esta foto en el espejo junto a su feliz mamá. El mito de "la Spice pija que nunca se reía" quedó, poco a poco, desmentida, en parte también gracias la propia ex cantante, quien se ha encargado personalmente de darnos píldoras de sentido del humor de vez en cuando. La última, su felicitación de la Pascua con una foto en la que no puede transmitir más tranquilidad y que ha acompañado de un adorable emoji: 🐣.

"Feliz Pascua", escribía Victoria Beckham junto al mencionado icono en una imagen en la que toma el sol sobre un sofá a pie de mar (o quizá en él, si se trata de un barco). Con un minivestido negro, demuestra que sus entrenamientos -a veces acompañada de David, como reveló hace una semanas- la mantienen muy en forma. La felicitación a sus casi 31 millones de seguidores llega solo unos días después de que la pareja Beckham se volviera viral gracias a un divertidísimo momento que la diseñadora compartió: una clase de salsa. David y ella están aprendiendo a bailar este ritmo latino y lo cierto es que se les da muy bien, sobre todo a ella, que practicó sobre unas impresionantes sandalias de taconazo.

La razón por la Victoria que no sonríe (tanto) en público

Estos momentos y otros tantos que Victoria ha compartido, especialmente acompañada de su marido o sus hijos, demuestran que tiene un gran sentido del humor. Sin embargo, según ha confesado en más de una ocasión, prefiere no sonreír en exceso fuera de su círculo familiar: "Cuando te hacen fotos mientras caminas por la calle, podría parecer un poco tonta si estuviera sonriendo todo el tiempo", explicó en una entrevista con The New York Times, mientras en televisión dijo que sus famosas camisetas rotuladas con Fashion stole my smile (La moda me robó la sonrisa) fueron su humorística manera de hacer frente a quienes creen que, realmente, Victoria nunca esboza una sonrisa.