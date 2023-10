Amaia Salamanca e Isabelle Junot, dos looks de invitada con pantalón para enfrentarte al otoño

Aunque aún estemos alargando la vida de los minivestidos y las sandalias gracias al buen tiempo, no podemos olvidar que, en un abrir y cerrar de ojos, las temperaturas irán descendiendo y llegarán los meses de frío. Razón por la que es de sabias haber hecho el cambio de armario siguiendo los trucos de las expertas y tener en cuenta cómo vestirnos elegantes sin necesidad de llevar capas y capas de ropa. ¿No encuentras la inspiración? Amaia Salamanca e Isabelle Junot se han dejado ver en la inauguración de la exposición 10 emociones, 10 rosas de Solán de Cabras y la Asociación Española Contra el Cáncer, enfundadas en dos propuestas de los más otoñales.

- Amaia Salamanca versiona el dos piezas más 'royal' y rescata las botas mosqueteras

La actriz de Velvet destaca por un impecable gusto a la hora de vestir, ejemplo de ello es su elección para esta cita que ha tenido lugar en el centro de Madrid. A diferencia de otras ocasiones, ha apostado por un estilismo bicolor, ideal para el entretiempo, que potencia su tez y cabello, ¡queremos reinterpretarlo este puente! Se ha enfundado en un delicado jersey semitransparente de rayas rosas entrecruzadas, cortito ya que queda por encima de la cintura y de una ligera lana de mohair. Es de la marca italiana Forte Forte , disponible por 430 euros.

- Amaia Salamanca estrena el conjunto de rayas verticales 'made in Spain' que más estiliza

Lo ha combinado con un sujetador lencero blanco que se aprecia ligeramente tras la ropa, una tendencia que cada día está más en alza, y un pantalón clásico de traje y tiro alto confeccionado con sarga de lana y viscosa. También de la firma italianaque localizamos en tienda por 420 euros. Pero si eres de las que prefiere apostar por tonalidades más sobrias en esta época del año, la aristócrata Isabelle Junot será tu mejor inspiración si tienes próximamente una cita que requiera un dress code especial y quieres marcar la diferencia.

- El bonito homenaje de Isabelle Junot a su diseñadora de referencia en los Premios FASHION al Talento

No hay ocasión que no acierte con su vestuario, y esta segunda semana de octubre lo ha hecho enfundada en un precioso dos piezas azul marino de Giorgio Armani que podría llevar cualquier princesa esta temporada, ¡y nunca pasa de moda! Ha estrenado una chaqueta entallada, original cuello cruzado, abotonada y grandes bolsillos laterales a conjunto de sus pantalones de pinzas fluidos que destacan por su sofisticada caída a ras del suelo que ocultan los salones puntiagudos de Inés Domecq Shoes que estilizan aún más su figura y joyas de la firma Leandra. Lo que más nos ha gustado de su elección, es que según lo combines, puedes construir un look al puro estilo working girl e incluso ir a una boda con un tocado llamativo. ¿Cómo lo llevarías tú?