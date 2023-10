El bonito homenaje de Isabelle Junot a su diseñadora de referencia en los Premios FASHION al Talento

No ha sido difícil descifrar de qué firma ha ido vestida Isabelle Junot en los Premios Talento Fashion 2023, pues se trata del sello coliderado por su gran amiga Inés Domecq. La marquesa de Almenara incluso la ha acompañado en su entrada al restaurante La Borda del Mentidero, sede del evento, para posteriormente recibir uno de los galardones de sus propias manos. En vista de que últimamente la concursante de MasterChef Celebrity, opta casi exclusivamente por las creaciones de The IQ Collection, era de esperarse que rindiese homenaje a la triunfadora de la gala por medio de su look.

El homenaje de Isabelle Junot a Inés Domecq

En su look están los signos distintivos de The IQ Collection, como son las hombreras pronunciadas en punta o la mezcla de patrones lisos con estampados geométricos más vibrantes, aunque esta prenda en concreto todavía no aparece disponible en la web. Curiosamente, la propia marquesa de Almenara ha llevado otro ejemplar de su firma en esta gala que tampoco encontramos a la venta.

El potente vestido que luce la mujer de Álvaro Falcó presenta un cuello mao en tejido estampado de rombos negros sobre fondo blanco, un patrón que recorre toda la parte posterior de la pieza y que, visto desde frente, se puede apreciar en los laterales de la prenda, sobre el escote y adornando esas hombreras estructuradas tan características de los diseños de Inés Domecq. Como calzado, ha optado por los salones Sevilla 9 en terciopelo negro, de Inés Domecq Shoes (170 euros).

Isabelle Junot es devota de las creaciones de Domecq, y así lo demostró en su propia preboda, cuando estrenó antes que nadie el vestido Chiara, un diseño de mangas abullonadas que poco después se hizo viral incluso fuera de nuestras fronteras. De hecho, los últimos looks de invitada de esta estilosa especialista en nutrición están firmados por la mencionada enseña made in Spain. Tal es el caso que hasta ella misma bromeaba al respecto hace apenas unos días: "🖤 (para variar 😂)", escribió en la descripción de unas preciosas instantáneas donde aparece enfundada en prendas de The IQ Collection.