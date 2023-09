Isabelle Junot, la invitada perfecta con un original look estampado diseñado por otra aristócrata

Elegir look en entretiempo puede convertirse en un auténtico desafío: la amplitud térmica, la posibilidad de lluvia y el no saber si de repente va a salir el sol son factores que nos lo ponen complicado, especialmente si hablamos de estilismos de invitada. Sin embargo, Isabelle Junot nos ha demostrado este fin de semana que es posible acertar de pleno con un conjunto español que nos encanta tanto para bodas como para cenas especiales o, incluso, para ir a la oficina. La clave está en los complementos que le sumes.

La marquesa de Cubas ha confiado, una vez más, en Inés Domecq para su último look de invitada. Tan fan es de la diseñadora cordobesa que no ha dudado en bromear al respecto en sus redes, acreditando el conjunto a The IQ Collection y los zapatos a Inés Domecq Shoes acompañandolo de una frase y emoji muy descriptivos: "para variar 😂".

En esta ocasión, ha optado por un conjunto que simula ser un vestido pero está compuesto, en verdad, por dos prendas diferentes. En primer lugar, una camisa de cuello perkins, hombros marcados y manga larga bautizada como Elva que se puede adquirir en todas las tallas por 145 euros a través de la web de la marca. La ha combinado con una falda a juego, el modelo Gina, que cuenta con tiro alto y silueta acampanada y tenía un precio de 180 euros pero está actualmente agotada.

Un look, infinitas combinaciones

Ambas prendas están confeccionadas en un original tejido muy fiel a la estética de la firma, el cual combina estampados florales, zigzag y motivos étnicos setenteros en tonos rojos, crudos y negros. Además, están decoradas con detalles de flecos y pasamanerías. Para estilizar la figura al instante y potenciar ese efecto óptico de vestido, Isabelle ha completado el look con un cinturón, un complemento en piel negra de efecto fajín. Ha rematado con unas sandalias minimalistas de tacón fino y un bolsito a juego de The Sant, el cual, como ella misma dice, se ha convertido en el nuevo preferido de la Marquesa.

Eso sí, aunque nos encanta esta apuesta, también nos imaginamos este conjunto por separado: por ejemplo, la camisa con vaqueros oscuros es perfecta para ir al trabajo y la falda con un top lencero y una blazer puede salvarte una cita especial.