Amaia Salamanca versiona el dos piezas más 'royal' y rescata las botas mosqueteras

Amaia Salamanca ha vuelto a decantarse por la llamativa combinación de colores con la que nos cautivó en Cannes con un imponente look de Pronovias. La actriz ha lucido un dos piezas en rojo y negro que no ha pasado desapercibido para presentar, en la 15ª edición del FesTVal de Vitoria este 2023, la serie Todos mienten. La alfombra naranja de esta esperada cita nos ha regalado looks de invitada muy inspiradores pero el de Amaia Salamanca, sin duda, merece mención aparte.

Amaia Salamanca ha apostado en esta ocasión por un look de chaqueta y falda en rojo Ferrari y negro de corte minitar que versiona el clásico dos piezas en clave royal de una manera sensual y vistosa. El estilismo de Salamanca aúna el carácter clásico de los dos piezas a los que Kate Middleton, entre otras, nos tiene acostumbrados, con la estética militar por lo armado de su casaca que, lejos de ir entallada toma un ligero aspecto oversize. La abertura de la falda, tableada y abotonada, agrega un toque sexy al conjunto. Llama la atención que la intérprete ha rescatado las botas mosqueteras que fueron tendencia en 2018. ¿Aún conservas las tuyas?

Salamanca ha combinado su estilismo con un maquillaje sencillo y en tonos claros del que, sobre todo, ha destacado la máscara de pestañas, que aportaba luz y amplitud a su mirada y su labial rojo, que ha puesto la guinda a un conjunto arriesgado e impactante que, por otro lado, demuestra que la tendencia army regresará con fuerza esta temporada. En cuanto al peinado, la actriz ha preferido apostar por la naturalidad y se ha decantado por el pelo suelto con raya al medio y acabado texturizado con onda sencilla. Una apuesta que no falla y con la que la vemos muy favorecida.