El posado viral de Kourtney Kardashian en bikini y al natural con el que presume de embarazo

La fundadora de Poosh atraviesa este verano una de las etapas más especiales de su vida, pues después de más de un año lidiando con tratamientos de fertilidad, al fin ha logrado cumplir uno de sus deseos: pronto se convertirá de nuevo en mamá junto a Travis Barker. La propia Kourtney Kardashian ha ido relatando el difícil proceso por el que ha pasado a través del reality sobre su familia, pero ahora parece estar disfrutando de su embarazo. Así lo demuestra con estas imágenes en las que aparece junto a Addison Rae, la estrella de la Generación Z.

Unas instantáneas que la mayor de las hermanas Kardashian ha compartido en redes sociales y que en menos de cinco horas han logrado alcanzar más de dos millones de 'me gusta' y miles de comentarios. Entre ellos, los de algunos seguidores confusos entre la amistad de ambas, pues Kourtney (44) y Addison (22) se llevan doce años de diferencia. Sin embargo, las dos mantienen muy buena relación desde 2020 y es común verlas hacer planes juntas, como este día de piscina que han compartido.

Otros han aplaudido la naturalidad con la que Kourtney posaba en las fotos, presumiendo no solo de sus nuevas curvas, sino mostrándose al natural. Y es que en ellas aparece sin rastro de maquillaje en el rostro y dejando ver las estrías que surcan la piel de sus piernas, marcas absolutamente normales que nunca se esfuerza por disimular. "No hay nada que podamos hacer para deshacernos de ellas por completo, por lo que ¡he decidido aceptarlas!", contaba hace tiempo en Poosh, recordando que todas las tenemos.

Y es que no es el primer verano que Kourtney normaliza la naturalidad en redes sociales, pues cada año suele compartir posados de este tipo sin retocar. Como explicaba en las últimas temporadas de su reality, le ha costado trabajo sentirse a gusto en su propia piel, especialmente después del aumento de peso que el tratamiento hormonal le ha provocado. "Creo que me ha costado mucho sentirme cómoda y feliz con los cambios”, admitía en un episodio. Algo a lo que ha contribuido también la relación que mantiene con Travis: "Tener una pareja que me apoya tanto y siempre me anima, pase lo que pase, me ha ayudado a aceptarlos. Ahora adoro mi cuerpo".