¿Se ha inspirado Kourtney Kardashian en su hermana Kim para su nuevo cambio de look?

Morenas, con mechas, pelirrojas, con melenas infinitas o con el último corte de moda. Las hermanas Kardashian han probado todas las tendencias posibles en cuanto a cambio de look se refiere y por supuesto, también se han rendido al rubio en todas sus versiones: desde la más platino hasta la imitación de los simples destellos del sol. De todas las celebrities que hay, podríamos decir que ellas son quienes más influyen a la hora de imponer una moda concreta y por eso, no nos extrañaría que la nueva transformación de Kourtney Kardashian vaya a ser de lo más demandado en peluquerías de cara a la primavera. Y si no, tiempo al tiempo.

El extravagante vestuario de las Kardashian en la preboda de su hermana Kourtney en Portofino

La mayor de las Kardashian ha decidido dejar a un lado su melena oscura y apostar por el mismo tono de rubio con la raíz algo marcada que lucía hace tan solo un mes su hermana Kim. ¿Casualidad? Aunque como ves, Kourtney ha preferido dejarse su melena corta y no ha querido recurrir a las extensiones para parecerse aún más a Kim Kardashian, quien antes de volver a tener su característico peinado -es decir, pelo largo, moreno y con la raya en medio-, apostó por un tono platino que resaltaba como nunca su moreno de piel y con el que la hemos podido ver en la campaña de Dolce & Gabbana.

Kim Kardashian: conjunto 'Barbiecore' y cambio de look para cumplir el sueño de su infancia

Aunque pueda parecer que Kourtney se ha inspirado en Kim para este nuevo cambio de look, lo cierto es que es a ella misma a quien ha querido copiar. Sí, porque cuando era una adolescente, ya llevaba este mismo peinado, tal y como nos ha demostrado con una imagen compartida en sus redes. Así, vemos a la Kourtney Kardashian de 1995 con una melena similar a la que luce ahora porque mientras estaba aburrida durante los exámenes finales, alguien la convenció de teñirse el pelo. Ahora, ha querido dar un aire nuevo a su imagen renovando ese look noventero creado por la celebrity Addison Rae, quien parece que se ha fijado en una imagen de Drew Barrymore para convencer a su amiga de apostar de nuevo por el rubio.