'Icy Blonde', el rubio favorito entre las chicas de moda para potenciar el bronceado

¿Estás pensando en un cambio de look? La llegada de la primavera invita a innovar con colores vibrantes no solo dentro de nuestro armario, ¡sino también en el cabello! Ahora que llega el buen tiempo, apetece dejar atrás las coloraciones más oscuras para iluminar las melenas castañas y morenas. Algo que se puede lograr a través de técnicas como las mechas Fine Line, las favoritas de actrices como Ester Expósito. Pero si lo que realmente buscas es una transformación más radical en la que el rubio sea el protagonista, entonces hay un color ante el que es probable que caigas rendida. Una tonalidad que no dejamos de ver últimamente entre las actrices del momento: ¿qué tienen en común chicas Netflix como Valentina Zenere o Anya Taylor-Joy? ¡Exacto! Un pelazo glacial increíblemente luminoso y con nombre propio.

Se llama Icy Blonde y es el color que va a pegar fuerte este verano. Y no lo decimos nosotras, sino las expertas en coloración de los salones de belleza, donde ya se ha convertido en uno de los más demandados. Se trata de un rubio platino con un ligero toque violeta, que es precisamente el detalle que le da ese aspecto de hielo. Y aunque sea un tono muy frío, lo curioso es que ayuda a resaltar la calidez de la piel: "Es un color que potencia al máximo el bronceado y aporta un estilo surfero muy chic, dejando unos milímetros de raíz al natural", nos explican desde Alchemy Lab, encargadas de iluminar el cabello de celebrities como la cantante Ana Mena o, el últmo fichaje de Élite, la actriz Valentina Zeneri. Una tendencia que sienta bien a todos los tipos de piel.

¿Cómo se consigue el Icy Blonde?

Todo depende del color de base que tengas: si ya eres rubia, será más sencillo lograr esta tonalidad, pero si tu cabello es oscuro, necesitarás más tiempo. Podrás conseguirlo en cualquier caso, pero las expertas nos advierten que es un proceso lento: "Hay que invertir de tres a cinco horas en la peluquería. Cuanto más lento, menos amarillo resultará el color final. Esa es la clave para alcanzar este tono de rubio y cuidar la salud del cabello".

Una vez transcurrido este tiempo, el siguiente paso es el toning o gloss, es decir, tonalizar los mechones para neutralizar los dorados, en caso de ser necesario. ¿Y después? ¿Qué hay que hacer para que el pelo quede tan brillante como el de las actrices? "Por último, y no menos importante, es importante realizar un lavado con champú violeta de maxima pigmentación y un sellado con ácido de reconstrucción".

Cuidados para que dure más tiempo

¿La ventaja del Icy Blonde? Que no requiere un retoque excesivo en la peluquería, de hecho aconsejan acudir cada dos meses como máximo, con el objetivo de que la raíz no se note tanto. Eso sí, es imprescindible que en casa lo cuidemos: "Hay que alternar los lavados usando un champú violeta primero y uno reestructurante de PH ácido después", aconsejan. Y por supuesto, una buena hidratación a base de mascarillas o bien apostar por tratamientos profesionales para restaurar la fibra capilar, algo que convendría realizar una vez al mes, aproximadamente.