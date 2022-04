Anya Taylor-Joy, una 'princesa de hielo' en su última premier

Pocas son las ocasiones en las que Anya Taylor-Joy pase inadvertida con sus looks. Tras saltar a la fama con Gambito de dama, la actriz ha logrado convertirse en un icono de moda en Hollywood, gracias a sus elecciones sobre las alfombras rojas. Su estilo, con mucho carácter y atrevido, fusiona elementos clásicos de divas de los 50 y 60 con toques modernos. Los volúmenes, el juego de texturas, los colores vibrantes y, sobre todo, el brillo, están muy presentes en su armario. Tras sorprendernos con trajes como el deslumbrante vestido verde esmeralda que lució en los Globos de Oro, la intérprete ha dejado de nuevo al público sin palabras durante su última aparición. Ha sido en la proyección especial en Londres de The Northman, su última película, un evento en el que se ha coronado como la invitada más sofisticada.

La joven de 25 años ha dejado claro que no tiene miedo a unirse a las tendencias que dominarán la primavera: regresan las minifaldas, más cortas que nunca, y los vestidos que brindan todo el protagonismo a las piernas. Anya se presentó con esta pieza en color nude adornada con cristales y lentejuelas en tonos azules, un look al más puro estilo 'princesa de hielo', que completó con unos altísimos zapatos de aguja dorados. Un guiño a la trama de la película, una historia inspirada en una leyenda vikinga que transcurre entre páramos nevados. ¿Pero sabías que su vestido, en realidad, esconde una particularidad? Se trata de una prenda reciclada que perteneció a la colección primavera-verano de Dior y que pudimos ver sobre la pasarela en... ¡2019!

La actriz se une así a la lista de celebrities que son partidarias de darles una segunda oportunidad a prendas únicas de temporadas anteriores. El lujo de segunda mano triunfa entre las chicas de moda de la 'Gen Z', algo que también se han encargado de fomentar sus estilistas. Y es que tras los looks de Anya Taylor-Joy se esconde Law Roach, uno de los arquitectos de imagen más poderosos, capaz de transformar en referente FASHION a quien toca con su varita. Y buen ejemplo de ello lo encontramos en Zendaya, otra de sus clientas fieles, a quien ha convertido en una reina de la Alta Costura vintage con elecciones tan comentadas como el palabra de honor con el que rindió homenaje a Linda Evangelista.

El look beauty de Anya Taylor-Joy, al detalle

No hay duda de que el vestido de la actriz logró ser el foco de atención, pero ese aspecto 'helado' que caracterizaba a su elegante look no habría sido el mismo sin la melena de Anya, prácticamente a juego con su atuendo. ¿Su color? El Ivory Blonde, uno de los tonos más lujosos de la primavera que baila entre el dorado y el platino. En cuanto al maquillaje, la estrella dejó a un lado el característico rojo de labios que suele llevar siempre, para apostar por un sencillo tono rosa y un ligero ahumado de ojos con un resultado muy natural.