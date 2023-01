Blake Lively anuncia un esperado proyecto en el cine... ¡con un radical cambio de look!

Pocas celebrities le han sido tan fieles a una misma coloración durante tantos años como Blake Lively. La intérprete ha mantenido su rubio original a lo largo de todo este tiempo, cambiando simplemente el tono o agregando algunas mechas. Y aunque la hemos visto pasarse al moreno e incluso al pelirrojo, en realidad estas transformaciones respondían a exigencias de guion. Por eso sus fans se preguntan ahora si su último cambio radical tendrá algo que ver con el nuevo anuncio que la actriz acaba de hacer: protagonizará la adaptación cinematográfica de Romper el círculo, la novela de Colleen Hoover que se convirtió en un fenómeno viral en redes.

Esta era la imagen que compartía hace solo unas horas en su perfil, sin escribir ningún texto ni dar ninguna explicación. En ella apreciamos cómo su melena rubia se ha oscurecido notablemente, pues parece que ha optado por un intenso marrón chocolate. Una elección que recuerda al look que llevaba durante el rodaje de Linterna verde (2011), película en la que conoció a su actual pareja, Ryan Reynolds, aunque en aquella ocasión la base de su cabello era algo más anaranjada. No sabemos a ciencia cierta si la actriz, que atraviesa la recta final de su cuarto embarazo, habrá pasado estos días por la peluquería. Pero lo que sí ha llamado la atención es que haya publicado esta misteriosa foto coincidiendo justo con el anuncio de su próxima cinta.

Según ha confirmado Deadline y la autora de Romper el cículo (cuyo nombre original es It ends with us), será la protagonista de Gossip Girl quien encarne a Lily Bloom, una joven que se traslada a Boston para empezar una nueva vida y abrir un negocio de flores. Allí conoce a Riley, un cirujano con el que comienza una intensa relación, a quien dará vida el actor Justin Baldoni (Jane The Virgin). La novela logró volverse viral en Tiktok gracias a los vídeos que sus lectores publicaban, convirtiéndose en el libro impreso más vendido del 2022. De ahí la expectación que este proyecto suscita, aunque todavía no conocemos cuándo llegará a las pantallas.