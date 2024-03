Cillian Murphy y Robert Downey Jr. recogen el primer Oscar de su carrera

Los ganadores en las categorías de interpretación masculinas en los Oscar 2024 encumbraron, si cabe un poco más, la película Oppenheimer, la gran triunfadora de la noche. Cillian Murphy y Robert Downey Jr. subieron al escenario del Dolby a recoger su premio con una mezcla de asombro y nervios aunque ya les daban como ganadores. Murphy se confesó "abrumado" mientras el patio de butacas se ponía en pie para aplaudir. El actor, muy discreto en su vida personal, mencionó entre sus agradecimientos a su "compañera en la vida", su mujer desde hace treinta años Yvonne McGuinness, que fue la primera en felicitarle con un beso.

"A mis hijos que están en Irlanda. Soy un irlandés orgulloso" aseguró. Murphy recordó además al hombre en cuya piel se metió, Robert Oppenheimer, creador de la bomba atómica, y dedicó el premio a "aquellos que luchan por la paz". El intérprete se estrenaba en la lista de nominados, pero lo ha hecho por todo lo alto pues esta temporada se ha llevado además el Globo de Oro y el Bafta.

También se estrenó como ganador de un Oscar, parece cierto eso que dicen de "a la tercera va la vencida", Robert Downey Jr. Subió al escenario del Dolby para recoger su primera estatuilla al mejor actor de reparto por su interpretación del político, empresario y exsecretario de comercio de Estados Unidos, Lewis Strauss, en la película Oppenheimer. Emocionado, el artista dedicó primero unas palabras a su mujer Susan e hizo una broma diciendo que era su mejor "veterinaria". "Me gustaría agradecer a mi terrible infancia y a la Academia. En ese orden. Me gustaría agradecer a mi veterinaria, es decir, a mi esposa, Susan Downey. Ella me encontró como a una gruñona mascota rescatada y me amó hasta devolverme la vida, por eso estoy aquí, gracias". Su esposa le miraba con orgullo desde el patio de butacas.

"Este es mi secreto, yo necesitaba este trabajo más de lo que el proyecto me necesitaba a mí. Chris Nolan lo sabía y se aseguró de rodearme con uno de los mejores elencos de la historia: Emily, Cillian, Matt Damon.... Soy mejor hombre gracias a vosotros", confesaba el intérprete, de 58 años. Con el humor que le caracteriza hizo referencia a su pasado, un tanto turbulento. "Mi abogado de la industria durante 40 años, la mitad de los cuales se ha pasado intentando conseguirme un seguro y pagándome fianzas para sacarme de la cárcel: gracias bro. Esto es para ti" concluyó, un discurso que se ha convertido en uno de los momentos virales de la fiesta.

El actor ha recogido la estatuilla en su tercera nominación pues ya aspiró al Oscar en 1993 con Chaplin y en 2009 con Tropic Thunder. Downey Jr. Fue durante unos años uno de los actores más rebeldes del cine y atravesó diversos problemas de adicción que ha logrado dejar atrás. Reinventándose en el superhéroe de Marvel Ironman, Robert se ha consolidado en esta gala de los Oscar como uno de los actores del año.

En la alfombra roja de la fiesta, además de mostrarse muy cariñoso con su mujer, posó divertido con su amigo y compañero Chris Hemsworth, con quien ha compartido créditos en las cintas de Marvel. Mientras que Downey Jr. Encarna al hombre de hierro, Hemsworth se mete en la piel de Thor, el dios del trueno. La muestra de la buena sintonía entre ambos se pudo comprobar en las imágenes que dejaron a su llegada al Dolby Theatre.