La razón por la que debería de ganar ‘La sociedad de la nieve’ en los Oscar

Comienza la cuenta atrás para los Oscar y las quinielas están que arden. Este año existe una destacada presencia española en los premios de cine por excelencia. La sociedad de la nieve, la cinta española dirigida por Juan Antonio Bayona, podría llevarse dos Oscar en las categorías de mejor película internacional y en mejor maquillaje y peluquería para Ana López-Puigcerver, al frente del equipo, que completan su hermana Belén, responsable de maquillaje, Montse Ribé y David Martí. A su vez, el cineasta vasco Pablo Berger compite con Robot Dreams en el apartado de mejor película de animación con una bella historia de amistad entre un perro y un robot.

A ellos no podemos desearles más que la mejor de las suertes y a la espera de que la madrugada del 11 de marzo se escuche la frase And the Oscars goes to… y recaiga en alguno de los españoles, exponemos las tres razones por la que la cinta de J. A. Bayona debería triunfar y llevarse el máximo galardón de la industria cinematográfica.

1. La sociedad de la nieve es un emotivo homenaje a los fallecidos en el accidente.

2. J. A. Bayona dota de un gran realismo a la historia al reflejar cada uno de los sentimientos y sensaciones de los que lograron sobrevivir y algunos de ellos como Carlos Páez, Roberto Canessa y Nando Parrado aparecen en la película

3. Los supervivientes no quedaron satisfechos con lo se contó de ellos en ¡Viven! y al reunirse con los familiares de los fallecidos y ver juntos la película lograron cerrar el duelo.

De un tiempo a esta parte La sociedad de la nieve es una de las candidatas favoritas en las quinielas. Sin embargo, La zona de interés, dirigida por Jonathan Glazer, quizá va un puesto por delante y podría ganarle la partida con la historia de la familia Hoss, que vive junto a un campo de concentración durante el Holocausto Judío de la Segunda Guerra Mundial. En España la cinta de Bayona arrasó en los premios Goya al alzarse con 12 galardones con esta historia de superación que tanto gusta al público. Sin embargo, existe ya un precedente, el filme ¡Viven!, cuyo título en inglés es ¡Alive!, que ya conmocionó al espectador en el año 1993 sobre los supervivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló en los Andes en 1972. No obstante, los supervivientes nunca ocultaron que esta película no contó su historia como a ellos les hubiera gustado, ya que no logra reflejar sus sentimientos y cómo lograron convivir para sobrevivir. Como dijo uno de ellos después de ver la nueva cinta de Bayona, Eduardo Strauch, ahora ya sí me puedo morir en paz.

Bayona cuenta con mayor realismo la tragedia no solo a través de los testimonios de los supervivientes -algunos de ellos hicieron sus propios cameos en el filme-, sino también de las familias de los fallecidos. Hace ya 12 años el cineasta leyó el libro de Pablo Vierci y quedó completamente impresionado. "Descubrí algo mucho más grande de lo que me esperaba a todos los niveles: espiritual, humano, psicológico e incluso filosófico", señaló en una entrevista para Vanity Fair y eso es lo que ha querido transmitir al espectador. Para ello contó con actores uruguayos y argentinos para aproximarse más a la historia, realizó un casting que duró siete meses para que se parecieran lo máximo posible a los héroes de los Andes e hizo entrevistas y grabó cerca de cuatro o cinco horas con cada uno de los supervivientes.

Pero si de algo se dio cuenta es de que de lo único de lo que no se había hablado era la historia de los que no están para contarla. Por ello ha querido rendir un último homenaje con esta película a los que no sobrevivieron. Para ello contó con el total apoyo de las familias de los fallecidos, y a ellos les consultó cada detalle e incluso algunos viajaron con él a las entregas de premios. Todos ellos, así como los superviviventes, desean al unísono que triunfe en los Oscar. Esta superproducción ha contado con un presupuesto de 65 millones de euros y un director ampliamente reconocido en Hollywood al frente, gracias a Lo imposible, el tsunami en Tailandia que protagonizaron Naomi Watts y Tom Holland, o Un monstruo viene a verme, con Liam Neeson, Felicity Jones y Sigourney Weaver.