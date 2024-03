Así es la vida de Ryan Gosling junto a Eva Mendes: de sus dos hijas al gran misterio de su relación

La popularidad de Ryan Gosling hace ya décadas que vive un in crescendo imparable. Es el actor más buscado en internet de todos los candidatos al Oscar, uno de los efectos colaterales de su éxito al meterse en la piel de Ken en Barbie, la producción de los récords el año pasado. No es fácil ser una de las estrellas de Hollywood que más expectación causa y mantener la vida familiar al margen del fenónomeno. Él consigue guardarla con celo después de más de una década junto a Eva Mendes, con la que tiene dos hijas, y forma un tándem de éxito.

'No hay Ken sin Barbie', decía Ryan Gosling después de haber sido nominado al mejor actor secundario por su interpretación en la película de Greta Gerwig. No es la primera vez que el actor reconoce lo mucho que debe a las grandes mujeres que le rodean. Se crió con su madre y su hermana tras la separación de sus padres y siempre ha dicho que tal vez por eso en el cine le atraen los personajes femeninos potentes, porque así han sido los referentes en su vida. No es casualidad que una de las pocas veces que ha hablado sobre su vida personal haya sido para poner en valor a su Eva. "Mientras yo estaba en esa película cantando, bailando y tocando el piano, mi pareja cuidaba de nuestra hija mientras estaba embarazada de nuestra segunda niña y ayudando a su hermano en una batalla contra el cáncer", dijo al recoger su Globo de Oro al mejor actor protagonista por La, la, land.

Su relación con Eva Mendes, que comenzó hace doce años, siempre ha estado marcada por una enorme discreción. Son pocas las imágenes de ambos juntos, de ahí que uno de los momentos más esperados de la próxima gala de los Oscar sea si Eva le acompañará. Los actores prefieren separar su vida profesional de la personal, y la actriz, ahora también dedicada al diseño y la escritura, evita posar con su pareja en la alfombra roja ya que, asegura que no se siente cómoda. Esto solo cambiaría en caso de que promocionasen juntos la misma película, un sueño para sus fans y también para ellos, como ha reconocido Mendes. La única vez que compartieron foco en la alfombra roja fue precisamente tras el rodaje de Cruce de caminos, la película que coprotagonizaron y que vio crecer su amor.

Muchos creían que fue ahí donde se conocieron, pero "la magia había surgido antes", como aclaró Eva al compartir una instantánea del rodaje. En cualquier caso, a partir de esa película, su relación se consolidó. "Hubo momentos en Cruce de caminos' en los que pretendíamos ser una familia y realmente no quería seguir fingiendo. Me di cuenta de que esa sería una vida muy afortunada de tener", confesó Gosling en un entrevista con GQ. Ninguno de los dos se planteaba entonces tener hijos, hasta que se enamoraron y se acabaron convirtiendo en padres de dos niñas, Esmeralda Amada, de ocho años, y Amada Lee, de seis, a quienes dieron la bienvenida en 2014 y 2016 respectivamente.

El gran misterio de su relación

En qué momento de su camino juntos se casaron o, si siquiera lo han hecho, es uno de los grandes misterios en torno a su relación. Ella se refiere a Ryan como mi marido y luce un tatuaje en la muñeca que reza: "De Gosling". Aún así, nada se sabe sobre su supuesta boda secreta y a ellos les encanta jugar con la incógnita. "¿Pero quién dice que no lo estábamos ya? Me gusta mantenerlo todo misterioso", respondía Eva al podcast australiano Kylie y Jacky O Show al ser preguntada sobre si estaban casados. Se hayan dado o no el 'sí, quiero', lo cierto es que su forma de equilibrar trabajo y familia parece funcionarles a la perfección.

La actriz ha demostrado ser tremendamente polifacética y ha publicado un libro en sus dos hijas, al tiempo que continúa con su asociación con la marca Skura Style, de la cual es embajadora y copropietaria, mientras que Gosling saborea el enorme éxito de Barbie, una película que confiaba en que la acercaría al universo de sus hijas. Efectivamente, las niñas disfrutaron de visita al rodaje, pero Ryan prefiere que no vean la película aún. "No sé si deberías ver a tu padre como Ken. No sé qué edad es buena para ver a tu padre hacer eso. Llega a un punto bastante loco", bromeó el actor en unas declaraciones a E! News. ¿Le verán recoger el Oscar?