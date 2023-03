Tapón, de 'Indiana Jones', es hoy uno de los favoritos en los Oscar: descubre la historia de Ke Huy Quan

Loading the player...

Con nada menos que once candidaturas, Todo a la vez en todas partes es, sin duda, una de las películas favoritas de los Oscar, cuya 95ª edición se celebrará en el teatro Dolby de Los Ángeles el próximo 12 de marzo. La estrella de la película, Michelle Yeoh, figura entre los nominados, pero también otros miembros del reparto, como Ke Huy Quan. Su nombre es el que suena con más fuerza entre los aspirantes al premio a mejor actor secundario, y es que esta película no para de darle alegrías. No solo le ha valido premios tan importantes como el Globo de Oro o el SAG, sino que también ha supuesto para él un auténtico renacer en el mundo del cine, pues este actor, que hoy tiene 51 años, fue en su momento una estrella infantil con películas como Indiana Jones y el templo maldito o Los Goonies. Dale al play y no te pierdas su interesante historia.