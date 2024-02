Por si acaso no has visto todos los clips que se han hecho virales, Jennifer Lopez acaba de lanzar no sólo un nuevo álbum después de casi 10 años, llamado “This Is Me… Now”, si no que también va acompañado de un filme que la cantante produce y protagoniza en Amazon Prime llamado “This Is Me Now… A Love Story”. La película musical está inspirada en su historia de amor con el actor Ben Affleck y cuenta con múltiples apariciones de celebridades invitados.

Sin embargo, no sólo el vestuario y las impresionantes coreografías fueron protagonistas, si no que su manicure también jugó un rol muy importante al complementar cada uno de sus looks. Y tras el estreno del filme, su talentoso nail artist de cabecera, Tom Bachik, quien también es el responsable de los divertidos y glamurosos diseños de uñas de Selena Gomez y Hailee Steinfeld, publicó un carrusel en su cuenta de Instagram con todos los diseños que elaboró para la Diva del Bronx vistos a detalle.

Los diseños sobre las uñas, los cuales han tomado fuerza y protagonismo en los últimos años, se han convertido en el aliado ideal de las celebridades para mostrar su estilo propio, y J Lo nunca se ha quedado atrás, por lo que sus sofisticadas manicuras siempre son dignas de su propio nailfie. Así que aquí te mostramos a detalle los 5 cambios de manicure durante “This Is Me Now… A Love Story”.

Los 5 cambios de manicure de Jennifer Lopez en su nueva película