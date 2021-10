Alejandra Espinoza, la razón por la que fue hospitalizada y que podrías padecer

¿Qué tan grave es?

Cualquier dolor en el cuerpo es el aviso de que algo está pasando dentro. Pero cuando se trata de dolores intensos o los síntomas que tuvo Alejandra, la situación es más preocupante. Sin embargo, los especialistas dejaron claro que la migraña no es grave, y no significa un problema que ponga en riesgo la vida de la presentadora o de quienes la padecen, aunque sí es demasiado molesta.

©@alejandraespinoza



La presentadora se recupera en casa, aunque es incierto si vuelva a tener un episodio tan crítico

“Ella no tuvo ninguna herida en su cerebro. Esto no le dejó ningún defecto a largo plazo. Es la primera vez que le pasó y no sé si le pase nuevamente. Eso se verá a largo plazo. Ella está bien, y no va a tener problema después”, confirmó George González.