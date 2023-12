Este cepillo es muy útil si tienes el cabello corto y lo quieres lucir liso. Está hecho de nylon y cerdas de pelos de jabalí, por lo que penetrará en cualquier tipo de cabello. Además, Spornette Little Wonder Boar ($7.33) ofrece una tecnología iónica, que elimina el encrespamiento no deseado en el cabello y lo acondiciona