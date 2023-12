De acuerdo a la revista Cosmopolitan, esta dieta explosiva en color -pero difícil de seguir- fue seguida por Christina Aguilera. El proceso consiste en comer alimentos de un solo color cada día. Se iniciaría con productos blancos, el segundo día con rojo y luego siguen verde, naranja, morado, amarillo y por último armas un arco iris con todo los tonos.

La Artista plástica Mindy Weisel fue la autora del libro The 7-Day Color Diet: The New Way to Health and Beauty que contiene más de cien recetas con este criterio.