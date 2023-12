Tener una piel maravillosa envidiable no siempre es producto de la naturaleza, hay pasos que podemos dar para tener un cutis memorable. Exfoliar la piel es una de esas medidas que hace milagros por tu rostro. Jennifer Lawrence aprendió esto a temprana edad y lo hace con productos de low cost. La actriz compartió con Harper’s Bazaar que es una chica que no emplea productos costosos para su rutina facial: “Exfolio todas las noches y realmente no importa lo que use. Uso cualquier sustancia granulada, así que lo varío". Buscamos unos maravillosos exfoliantes por menos de $20.00 con los que puedes emular este hábito de belleza: