Un shampoo de uso frecuente a base de ortiga el Klorane Shampoo with Nettle for Oily Hair and Scalp ($20) es muy suave y controla el aceite del pelo de forma natural, evitando que se engrase demasiado rápido. Es libre de parabemos, siliconas y sulfatos, lo que lo convierte en una alternativa ligera y muy apropiada para el uso cotidiano.