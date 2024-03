El príncipe y la princesa de Gales están ‘muy conmovidos’ por el apoyo del público

El príncipe y la princesa de Gales están conmovidos por los mensajes que han recibido tras el anuncio sobre el delicado estado de salud de Su Alteza Real. Un día después de que Kate revelara que se encuentra en las primeras etapas de un tratamiento de quimioterapia, un portavoz del Palacio de Kensington compartió un mensaje de la pareja real.

“El príncipe y la princesa están enormemente conmovidos por los amables mensajes de la gente aquí en el Reino Unido, en toda la Commonwealth y en todo el mundo en respuesta al mensaje de Su Alteza Real”, dijo el portavoz. “Están muy conmovidos por la calidez y el apoyo del público y están agradecidos por la comprensión tras su solicitud de privacidad en este momento”.

Kate reveló en un vídeo, que fue publicado el pasado 22 de marzo, que cuando se sometió a su cirugía abdominal en enero se pensó que su condición no era cancerosa; sin embargo, las pruebas posoperatorias encontraron que había cáncer y ahora se encuentra en las primeras etapas del tratamiento de quimioterapia preventiva.

“Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”, compartió. “Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como puedes imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento”.

La princesa de Gales señaló que “lo más importante” es que les tomó tiempo explicarles todo a sus hijos –el príncipe George, de 10 años, la princesa Charlotte, de 8 y el príncipe Louis, de 5– de una “manera apropiada para ellos y para asegurarles que ‘ella va a estar bien’”. “Como les he dicho; estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”, dijo la princesa. “Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que muchos de ustedes han mostrado. Significa mucho para ambos”.

Continuó: “Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo. En este momento pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”.

Kate quiso compartir la noticia cuando ella y William sintieron que era lo mejor para ellos como familia. HOLA! USA entiende que la princesa y el príncipe deseaban poder contárselo a sus hijos en el momento adecuado para ellos y permitirles entender y procesar la noticia antes de que se hiciera pública, y con sus pequeños de vacaciones por Semana Santa, Sus Altezas Reales sintieron que ahora era el momento adecuado para comentales lo que estaba sucediendo con su madre.