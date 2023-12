Zara Tindall, nieta de la reina Isabel, y su esposo, Mike Tindallestán a la espera de su tercer hijo. El exjugador de rugby dio a conocer la buena noticia en un episodio de su podcast The Good, The Bad & The Rugby.

Para Mike y Zara, quienes son padres de Mia, de seis, y Lena, de dos, esta noticia los tiene más que felices, pues hace tiempo ella sufrió dos pérdidas.