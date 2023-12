The Crown: La historia del suéter peruano que usó la princesa Diana

La más reciente entrega de The Crown (Netflix) sigue capturando la atención de muchos debido a la gran historia que han desarrollado alrededor de la vida de la princesa Diana y la calidad narrativa de los detalles que marcaron la existencia de una de las personas más entrañables de la realeza. Una de esos agudos pormenores tiene que ver con una prenda que utilizó la recordada Lady Di, un suéter de color rosado y de origen peruano con el que se dejó ver en una sesión de fotos realizada durante el anuncio de su compromiso con el príncipe de Gales. La “chompa” –término con el que se le conoce a ese tipo de ropa en Perú– se caracteriza por las tonalidades vistosas que lleva estampados étnicos.

La imagen corresponde al año 1981 y la locación fue el Castillo Balmoral que rápidamente se convirtió en todo un icono de moda en la década de los 80. La princesa Diana adquirió la pieza en Inca, The Peruvian Shop, una tienda localizada en Londres, tal y como lo relata la dueña de la tienda, Luisa Porras, al diario el peruano El Comercio.

“Yo no sabía quién era ella, no la reconocí”, comenta Luisa. “Las chicas que trabajaban en la tienda en ese entonces me avisaron: ‘es la novia del príncipe Carlos’, que trabajaba en un centro de educación inicial cercano”, recuerda. Diana Spencer compró una “chompa” bautizada como “Santa Rosa”, cuyo precio era de 5,75 libras esterlinas de la época (unos 8 dólares) y pagó con un cheque que tiene como fecha el 4 de febrero de 1981.

En mayo de ese mismo año, la futura princesa posó en los jardines del Castillo de Balmoral usando la prenda y las cosas no volvieron a ser las mismas, ni para Diana ni para Luisa.

Antes de la memorable visita de Diana, la tienda ya era conocida gracias a una nota editorial publicada por la revista Vogue en la que modelos de la época lucían las apetecidas prendas del país inca. Al poco tiempo de la adquisición de la futura esposa del príncipe Carlos y gracias a las memorables fotos, la tienda vendió alrededor de 400 piezas.

Tan grande fue el furor y la popularidad de la “chompa” que se volvió lo que llamaríamos en la actualidad trending topic. Por supuesto que Diana era toda una influencer mucho antes de que se acuñara esa denominación.

Inca se transformó en un espacio trendy, casual, pero muy chic, sobre todo para las jóvenes de la época y lo que esa visita provocó fue un fenómeno que jamás habrían podido imaginar.

Pasaron algunas semanas de la sesión de Balmoral y Lady Di regresó a la tienda para comprarse una canasta de mimbre. Como era de esperarse, la noticia acaparó también los titulares de la prensa. Para ese momento Diana tenía un guardaespaldas, quien pagó en efectivo por dicho objeto. “Y ahí se terminó el cuento”, sentenció la afortunada dueña de la tienda.

