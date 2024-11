Francisca presume nueva figura en un vestido con transparencias en los Latin Grammy

Ha llegado el día de los Latin Grammy y desde Miami todo está listo para celebrar a lo mejor de la música latina. Esta es una fiesta muy especial, pues es la ceremonia número 25 –la primera edición se realizó en el 2000– por lo que estamos preparados para una noche llena de sorpresas y, sobre todo, de muy buena música.

Entre las invitadas especiales que han comenzado a llegar al Kaseya Center ha destacado la popular presentadora de televisión Francisca, a quien podemos disfrutar día a día en el matutino Despierta América, pero que ahora la hemos visto en otra etapa muy glamourosa y con un vestido que nos dejó sin palabras.

© Romain Maurice, Getty Images Diamantes fueron el mejor complemento para el atuendo de Francisca

La exreina de belleza y quien en febrero pasado se convirtió en madre por segunda ocasión se robó los reflectores gracias a su elección de color, pues se decantó por un vestido lleno de luz que contrastó con el que utilizó en la pregala de los Latin Grammy, en la que se celebró la trayectoria de Carlos Vives, quien fue nombrado el Artista del Año.

El look de Francisca en los Latin Grammy

Sin duda, el mejor accesorio de esta guapa mujer siempre ha sido su sonrisa y en esta aparición la lució por todo lo alto, pero hablando de su outfit, la dominicana que fuera coronada como Nuestra Belleza Latina en 2015 sorprendió con un escultural vestido blanco que es digno de ser analizado, pues muestra dos tendencias que nos encantan: el corte Peplum y las transparencias.

© John Parra, Getty Images Francisca

El diseño que portó Francisa es creación de Suzelle Taveras, directora creativa de Bride to be, por lo que no sorprendió que esta pieza tuviera cierto encanto nupcial. Se trata de un vestido de falda recta en tul blanco, pero la parte más especial se encuentra en el top, pues es un corset confeccionado en la misma tela semitransparente que está colmado de detalles.

Lo primero a destacar es que es strapless y con un escote en ‘V’ profundo. En el corset se marcan las barillas, ya que destaca que la tela es muy fina y aunque no se transparenta nada que no debe ser mostrado, es muy importante el juego del tul, y en áreas estratégicas hay algunos plisados que reducen un poco el dramatismo del atrevido diseño.

Así mismo, algo que resalta de la pieza es que cuenta con una sobrefalda o corte peplum, muy abultado, pero que en la silueta de Francisa es perfecto, pues enfatiza aún más su cintura, misma que ha recuperado luego de haber recibido a su segundo bebé a inicios de este año. Una gargantilla de diamantes y pendientes a juego sumaron a este lujoso atuendo que la talentosa conductora complementó con una alta y larga coleta que dejó ver su espectacular cabellera rizada.