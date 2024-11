En exclusiva, Cristina Piccone brilla de blanco desde las calles de Nueva York

¿Quiénes han sido tus mayores fuentes de inspiración?

Mis inspiraciones más grandes son mis amigos y mentores. Tengo relaciones de más de diez años en esta carrera. Lo que siempre se siente muy cool es ver a la gente que quieres y que admiras crecer y abrirse camino en una de las industrias más competitivas; me llena de emoción y seguridad que el hard work always pays off.